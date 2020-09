“Efortul prin care trecem cu toţii şi care ne-a adus la această decizie tristă (privind reducerea personalului – n.r.) are şi o decizie în oglindă: niciunul dintre acţionari nu a primit dividende pe 2019 şi cu siguranţă nu va primi nici pe 2020. În anul 2019 am avut cel mai mare profit operaţional din istoria noastră, însă aceste sume sunt suficiente să supravieţuim un an şi jumătate cu acest personal redus”, a declarat Alexandru Prișcu.

Managerul Castelului Bran mai spune că personalul s-a redus la jumătate, în urma plecării a unor membri ai staffului și a deciziei Administraţiei Castelului de a închide restaurantul şi două magazine. Numărul oamenilor care nu mai lucrează la castel se ridică la peste 60.

Obiectivul turistic a fost foarte afectat de restricțiile din timpul pandemiei, cel mai drastic efect fiind pierderea turiştilor străini. Pierderile în domeniul turiștilor străini sunt, în prezent, de 100%.

Chiar dacă au mai fost relaxate restricții în perioada verii, luna iulie a adus pierderi de 90% din încasări, iar numărul de vizitatori a scăzut cu 74% în iulie și 68% în luna august, față de aceeași perioadă a anului trecut.

“În relaţia cu statul român, până în 2019, Castelul Bran a livrat bugetului sume demne de luat în calcul, nici mai mari, nici mai mici ca alţii, fiind o instituţie pe profit. Este cumva datoria morală a statului să intervină în aceste momente în economie, în special în turism, domeniu care a fost puternic lovit. Însă, dincolo de sprijin guvernamental, ne dorim mai mult ca această pandemie să ajungă la final”, mai declarat Alexandru Prișcu.

Compania de Administrare a Castelului Bran a avut, în 2019, un profit de aproximativ 4 milioane de euro, înregistrând o cifră de afaceri de 36,358 milioane de lei (peste 7 milioane de euro).

