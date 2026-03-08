„Înălțăm umila noastră rugăciune către Domnul ca sunetul bombelor să înceteze, ca armele să tacă și să se deschidă un spațiu pentru dialog în care popoarele să își poată face vocea auzită”, a declarat Papa.

El a adăugat că evenimentele din regiune „continuă să provoace o profundă consternare”.

Apelul vine în contextul intensificării conflictului dintre Israel și Iran. Teheranul a fost cuprins duminică de un nor de fum dens, rezultat al atacurilor israeliene și americane asupra mai multor depozite de petrol. Aceste lovituri au avut loc în a noua zi de confruntări, în timp ce Iranul pregătește anunțarea noului său lider suprem.

Îngrijorarea crește în comunitatea internațională, mai ales după ce președintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea trimiterii de trupe terestre în regiune. În același timp, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor state din Golf și alte teritorii din Orientul Mijlociu. Papa a atras atenția și asupra riscului ca țări precum Libanul să fie atrase în instabilitate.

