„Astăzi, Iranul va fi lovit foarte dur!”, a scris Trump, adăugând că „din cauza comportamentului rău al Iranului, zone și grupuri de persoane care nu au mai fost socotite până acum ținte” sunt acum vizate pentru „distrugere totală și o moarte sigură”.

Declarațiile lui Trump vin pe fondul conflictului în creștere din Orientul Mijlociu. Pe 28 februarie, Statele Unite și Israelul au lansat o ofensivă împotriva Republicii Islamice, la care Iranul a răspuns prin atacuri asupra bazelor militare și instalațiilor petroliere din țările vecine.

Într-un discurs televizat, președintele iranian Masoud Pezeshkian a cerut scuze statelor din Golf pentru atacurile iraniene, subliniind că acestea nu vor mai avea loc decât ca răspuns la eventuale agresiuni pornite de pe teritoriul respectiv. În aceeași declarație, Pezeshkian a reiterat că Iranul „nu se va preda niciodată Israelului și SUA”.

Trump a interpretat scuzele Iranului drept o capitulare, afirmând: „Iranul a cerut «scuze» și a «capitulat» în fața vecinilor săi din Orientul Mijlociu. Această promisiune nu a fost făcută decât din cauza atacurilor neîncetate ale SUA și ale Israelului”.

Tot el a mai adăugat: „Iranul nu mai este «tiranul Orientului Mijlociu», ci mai degrabă «PERDANTUL ORIENTULUI MIJLOCIU» și va rămâne astfel timp de numeroase decenii până ce se va preda sau cel mai probabil se va prăbuși complet!”.

Între timp, Statele Unite se pregătesc să desfășoare un al treilea portavion în Orientul Mijlociu, potrivit Fox News. Portavionul USS George H.W. Bush, din clasa Nimitz, și-a finalizat antrenamentul de pregătire pe 5 martie, conform unui oficial al US Navy.

Exercițiul, cunoscut sub numele de Composite Unit Training Exercise, este ultima etapă înainte de certificarea pentru misiuni operaționale.

