„Parada copiilor noștri are loc anul acesta pentru prima dată și sunt foarte mândru că o tradiție atât de glorioasă începe chiar de la Eisk. Sunt sigur că în fiecare an vom ține această paradă, care are loc sub titlul Suntem strănepoții Marii Victorii”, a spus Bublik.

Primarul a explicat faptul că parada e prilejuită de aniversarea la 9 mai Zilei Victoriei, înfrângerea Germaniei naziste de către Uniunea Sovietică.

Potrivit primarului, pregătirea evenimentului, care a avut loc pe stadionul orașului, a durat o lună. În acest timp, copiii au învățat să mărșăluiască, iar părinții au cusut uniformele corespunzătoare tipului de trupe militare pe care fiecare grădiniță a ales să le reprezinte.

Imaginile video difuzate de primar i-au arătat pe copii defilând în fața părinților lor și a veteranilor din cel de-Al Doilea Război Mondial, în sunetele fanfarelor și comentariile de la un difuzor care prezentau „unități de luptă”.

Un total de 19 „unități reprezentative” ale grădinițelor din orașul rus au mărșăluit în fața tribunelor stadionului, în uniforme ale trupelor terestre, trupelor de frontieră, pușcașilor marini și forțelor aeriene. În filmare pot fi văzuți și mici parașutiști.

„Cu istoria și eroii noștri care au câștigat victoria în 1945 și încă luptă pentru ea acum, cu astfel de succesori, adevărați patrioți, cu atâta susținere pe care luptătorii noștri o au, victoria va fi a noastră, așa cum a fost acum 78 de ani!”, a adăugat în discursul său primarul Roman Bublik.

După începerea războiului din Ucraina, în Rusia, școlari și chiar preșcolari au început să fie implicați sistematic în diferite tipuri de acțiuni patriotice.

În februarie 2023, Soft Power Project a lansat o petiție în numele părinților, în care autorii cereau autorităților ruse să înceteze finanțarea propagandei în universități, școli și grădinițe. Fondurile eliberate au fost propuse pentru a fi folosite pentru dotarea școlilor și spitalelor. La momentul publicării, petiția a fost semnată de peste 44.000 de persoane.

Eisk este situat pe teritoriul Krasnodar, pe coasta Mării Azov, pe celălalt mal al golfului Taganrog față de orașul ucrainean Mariupol și are puțin peste 80.000 de locuitori.

