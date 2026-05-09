Decizia are la bază „motive umanitare”

Documentul, semnat și publicat pe 8 mai pe site-ul președinției ucrainene, menționează că decizia are la bază „motive umanitare” și solicitări apărute în timpul negocierilor cu SUA.

Principalele decizii stipulate în decret. Astfel, pe durata paradei, care începe la ora 10.00 (ora Kievului), zona Pieței Roșii este scoasă din planurile de atac aerian ale forțelor ucrainene.

Într-o tentă ironică, decretul include coordonatele geografice exacte ale perimetrului Pieței Roșii: (55.754413 37.617733; 55.755205 37.619181; 55.753351 37.622854; 55.752504 37.621538).

Documentul a produs efecte din momentul semnării.

Reacția Moscovei

Răspunsul Kremlinului a venit imediat. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, a condamnat inițiativa liderului de la Kiev.

„Nu avem nevoie de permisiunea nimănui ca să fim mândri de Ziua Victoriei noastre. Vai de oricine încearcă să batjocorească Ziua Victoriei și să facă astfel de glume stupide. Probabil aceasta este cea mai mare problemă a lor”, a declarat Dmitri Peskov.

Armistițiu și un schimb istoric de prizonieri

Acest schimb de replici are loc într-un context diplomatic extrem de important, marcat de medierea președintelui american Donald Trump.

Astfel, a fost instituit un armistițiu de trei zile (9-11 mai), confirmat de Peskov ca fiind o „inițiativă a lui Donald Trump”.

În cadrul acestui acord temporar de pace, Rusia și Ucraina au convenit asupra unui schimb masiv de captivi, în format „1.000 la 1.000”.

