Fotografia îi prezintă pe cei doi în fața decorațiunilor de Crăciun, alături de steagul american și cel prezidențial. Ambii sunt îmbrăcați în negru: Melania într-o rochie lungă, fără mâneci, accesorizată cu cercei cu perle și o brățară cu diamante, iar Donald Trump – într-un smoking elegant, completat de un papion și pantofi negri din piele lăcuită.

Cu toate acestea, imaginea a stârnit diverse reacții pe rețelele de socializare, unii utilizatori fiind deranjați de expresiile lor serioase. „Arată de parcă ar merge la o înmormântare”, a comentat cineva pe platforma X. Alt utilizator a spus ironic: „Dumnezeule, cum… ăăă… ăăă… vesel…?”.

Criticile nu s-au oprit aici. „De ce nu zâmbește?”, a întrebat un alt internaut. O altă persoană a comentat: „Sincer, o alegere groaznică a unei fotografii. Trebuie să aveți una mai bună cu ei zâmbind, nu-i așa?”.

Foto: X/The White House

În același timp, au existat și voci care i-au susținut pe soții Trump. „Îi iubesc pe acești doi. Au făcut atât de multe, au îndurat atât de multe, au fost atât de mult hărțuiți. Și totuși, în fiecare zi luptă pentru noi. Vă rog să găsiți o fotografie mai bună. O merită”.

Totuși, majoritatea reacțiilor au subliniat lipsa zâmbetelor din fotografie, ceea ce a dus la comentarii ironice precum: „V-ar omorî pe toți dacă ați zâmbi?!”sau „N-ar trebui să zâmbească?”.

Fotografia, care a fost destinată să aducă un mesaj festiv, a stârnit mai degrabă dezbateri despre atitudinea cuplului prezidențial.

