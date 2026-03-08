De ce sunt gratuite parcările pentru mașinile electrice și hibride

În prezent, șoferii care dețin mașini electrice sau hibride înmatriculate în București pot parca gratuit pe locurile publice administrate de Primăria Capitalei, marcate cu linii albastre. Pentru a beneficia de această facilitate, vehiculul trebuie însă înregistrat într-un registru special.

Măsura a fost introdusă pentru a încuraja utilizarea vehiculelor mai puțin poluante și pentru a sprijini mobilitatea urbană mai ecologică. În mod normal, parcarea în aceste locuri este cu plată pentru restul șoferilor, tariful standard fiind de aproximativ 5 lei pe oră.

Posibile schimbări în perioada următoare

În trecut au existat deja propuneri similare privind eliminarea gratuității pentru anumite tipuri de hibride, ceea ce ar însemna că acestea ar plăti aceeași taxă de parcare.

Gratuitatea care trebuia să se încheie la finalul lui 2025 a fost prelungită inițial până la 28 februarie 2026, dar a necesitat reînregistrarea autovehiculelor hibrid/electrice în Registrul informatic al autovehiculelor electrice și hibrid (RIAEH) pentru a beneficia de acest drept.

Autoritățile locale au discutat în mai multe rânduri despre modificarea regulilor privind parcarea gratuită pentru mașinile electrice și hibride. Potrivit unor declarații din administrația locală, o decizie finală nu a fost încă luată, iar subiectul urmează să fie analizat și dezbătut public.

Una dintre ideile discutate este introducerea unei taxe cel puțin pentru mașinile hibride, iar în unele scenarii chiar și pentru cele electrice, în contextul în care numărul acestor vehicule crește constant, iar o parte importantă din veniturile potențiale din parcări este pierdută din cauza scutirilor.

„Toată lumea vrea gratuităţi! Vom face o analiză şi o să vedem dacă reducem anumite costuri, dacă menţinem toate gratuităţile, dar trebuie să fie suportabil financiar, că acum încasează praful de pe tobă”, a declarat Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

Numărul locurilor de parcare, mult sub numărul mașinilor

Una dintre principalele probleme semnalate de șoferi este lipsa locurilor de parcare în București.

„În sectorul 4 din București, s-a constatat existenţa unui număr de aproximativ 182.000 de autovehicule înmatriculate şi 67.303 locuri de parcare (dintre care circa 9.500 parcări publice). Această împrejurare relevă faptul că mai bine de 100.000 de locuitori nu deţin un loc de parcare, fiind nevoiţi să staţioneze pe trotuar, spaţii verzi sau carosabil”, a precizat Primăria Sectorului 4 București.

Capitala are câteva zeci de mii de locuri publice cu plată administrate de primărie, însă numărul mașinilor înregistrate în oraș este de ordinul sutelor de mii, ceea ce face ca locurile disponibile să fie insuficiente, mai ales în zonele centrale sau aglomerate.

În aceste condiții, șoferii spun că avantajul parcării gratuite pentru anumite tipuri de mașini poate crea tensiuni între participanții la trafic, deoarece locurile sunt limitate și foarte căutate.

Opinii împărțite în rândul șoferilor

Unii șoferi spun că măsura ar fi normală, deoarece locurile de parcare sunt o resursă limitată și ar trebui plătite de toți utilizatorii, indiferent de tipul motorului.

Alții consideră însă că eliminarea gratuității ar putea descuraja achiziția de mașini electrice sau hibride, într-un moment în care autoritățile încearcă să reducă poluarea din marile orașe.

Există și opinii potrivit cărora diferența ar trebui făcută între tipurile de hibride. De exemplu, unele voci susțin că hibridele clasice sau mild-hybrid nu reduc semnificativ poluarea în oraș și nu ar trebui să beneficieze de aceleași facilități ca mașinile electrice sau plug-in hybrid.

„Dacă la maşinile hibrid putem avea o discuţie pentru că sunt maşini care în continuare au emisii, în cazul maşinilor electrice este o măsură inutilă şi care este mai costisitoare pentru buget. Peste 20.000 de români mor anual prematur din cauza poluării şi putem să calculăm exact care este costul de sănătate şi să îl punem în balanţă cu costul acestor parcări pentru maşinile hibride şi electrice”, explică Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive.

Parcare gratuită pentru electrice: decizia finală, după dezbateri

Pentru moment, parcarea gratuită pentru mașinile electrice și hibride rămâne în vigoare, însă subiectul este în continuare analizat la nivelul administrației locale.

În perioada următoare, circa două-trei luni, ar putea fi organizate consultări sau dezbateri publice înainte ca autoritățile să ia o decizie finală privind eventuala introducere a taxei pentru aceste vehicule.

Până atunci, șoferii care dețin mașini electrice sau hibride trebuie să își înregistreze vehiculul în sistemul oficial al primăriei pentru a beneficia de gratuitatea parcării pe locurile publice marcate cu albastru.

