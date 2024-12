Procurorul general a precizat că deocamdată la Parchetul General nu au ajuns pe cale oficială documentele desecretizate din CSAT, dar a cerut acest lucru SRI-ului.

„Noi nu am primit acele hotărâri ale CSAT-ului. Noi am luat cunoștință de conținutul lor din cele publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, iar astăzi, în cursul zilei, imediat după sesizarea din oficiu și înregistrarea dosarului, am solicitat prin adresă separată Serviciului Român de Informații furnizarea oricăror altor date și informații suplimentare pe care le deține în legătură cu modul de derulare al procesului electoral”, a spus Alex Florența.

El a adăugat că sunt două dosare penale in rem. „Există două. Deocamdată, acest dosar care a fost la nivelul Parchetului General ca urmare a sesizării din oficiu despre care vă vorbeam. Totodată, prin adresă scrisă, am solicitat procurorului șef al DIICOT să analizeze, pe baza acelor elemente existente până în acest moment, sau unele elemente suplimentare pe care le dețin, posibilă incidența unor infracțiuni care să fie de competența exclusivă a structurii specializate, astfel încât să se poată, la rândul lor, sesiza din oficiu și să putem merge în paralel cu două dosare penale”, a completat procurorul general.

Florența a subliniat că nu există o procedură prin care Parchetul General să ceară Biroului Electoral Central amânarea turului al doilea, dar, dacă strânge probe suficiente, poate sesiza apoi CCR sau BEC.

„Nu este o procedură standard în astfel de situații, dar, desigur, Parchetul General poate, la fel ca orice altă instituție, să informeze eventual Curtea Constituțională sau altă instituție abilitată despre eventuale indicii, eventuale elemente, probatorii pe care le are la acel moment și care să justifice eventual o analiză potrivit propriilor competențe ale instituției respective. Analizăm acest moment, în următoare toate elementele pe care le avem și vom avea un dialog cu siguranță cu toate instituțiile abilitate tocmai pentru a exista o colaborare și o coerență”, a afirmat procurorul general.

În acest moment se începe urmărirea penală în rem în raport de aceste infracțiuni și au fost deja solicitate informații suplimentare de la serviciile de informații. De asemenea, se emite o adresă pentru solicitarea unor informații privind tranzacțiile financiare și alte detalii privind modul de finanțare a campaniei electorale de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Alex Florența, procurorul general al României

Cu câteva ore mai înainte, Parchetul General a anunțat că s-a sesizat din oficiu și face cercetări cu privire la „infracţiuni electorale şi spălare a banilor” după desecretizarea documentelor CSAT, în cazul campaniei lui Călin Georgescu, și a cerut DIICOT să demareze propria anchetă, lucru pe care DIICOT l-a confirmat.

Documentele SRI și SIE arătate în CSAT au fost desecretizate

Precizările au venit după ce Administrația Prezidențială a desecretizat documentele serviciilor secrete care au fost prezentate în şedinţa CSAT, în care s-au făcut dezvăluiri despre sprijinirea candidatului la președinție, Călin Georgescu.

Concret, SRI și SIE au raportat activități care pun în pericol securitatea națională a României. SRI a identificat o campanie agresivă de promovare a lui Călin Georgescu, desfășurată cu încălcarea legislației electorale și prin manipularea algoritmilor rețelelor sociale pentru a-i crește rapid popularitatea.

În paralel, SIE a semnalat că România este o țintă pentru acțiuni hibride orchestrate de Rusia, inclusiv atacuri cibernetice, scurgeri de informații și acte de sabotaj pentru destabilizarea și influențarea opiniei publice din România în preajma alegerilor.

Călin Georgescu a câștigat surprinzător primul tur și se va duela cu Elena Lasconi în turul 2

Primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 s-a terminat cu victoria neașteptată a lui Călin Georgescu. Inițial, Marcel Ciolacu era pe primul loc în sondaje, iar duminică seară, 24 noiembrie, exit-poll-urile l-au confirmat câștigător.

Peste noapte însă, după numărarea oficială a voturilor, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Luni dimineață, 25 noiembrie, Marcel Ciolacu a căzut pe locul al treilea, după Călin Georgescu și Elena Lasconi.

Călin Georgescu, candidat independent, a strâns 2.120.401 voturi, adică 22,94% din totalul voturilor valabil exprimate, Elena Lasconi, candidata USR, a obținut 1.772.500 de voturi, adică 19,18% din totalul voturilor valabil exprimate. Marcel Ciolacu, candidatul PSD, a obținut 1.769.760 de voturi, adică 19,15% din totalul voturilor valabil exprimate.

Turul doi la prezidențiale va fi pe 8 decembrie, între Călin Georgescu și Elena Lasconi.

