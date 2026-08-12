Au așteptat copilul la autocar și au atacat-o pe învățătoare

Potrivit surselor judiciare, băiatul de 8 ani le-ar fi povestit părinților că învățătoarea l-a certat în timpul excursiei la Predeal, după un incident pe care aceștia l-ar fi considerat minor.

La întoarcerea copiilor, părinții, o femeie de 27 de ani și un bărbat de 32 de ani, au așteptat autocarul și au agresat-o pe învățătoarea în vârstă de 48 de ani. Cei doi părinți au lovit-o pe învățătoare cu pumnii și palmele, fără să țină cont de ceilalți copii din jur.

„La data de 10 august a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti, în urma cercetărilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti, au reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, două persoane, respectiv o femeie, de 27 de ani şi un bărbat, de 32 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a precizat Poliția Județeană Dâmbovița.

Concret, în timpul excursiei la Predeal, care a fost finanțată din fonduri europene, învățătoarea l-a certat pe elevul de 8 ani, pentru un motiv minor. Supărat, băiatul i-a sunat pe părinții săi și s-a plâns de acest lucru.

La întoarcerea acasă, în Pătroaia-Vale, mama şi tatăl copilului au aşteptat autocarul care îi aducea pe copii şi au luat-o la bătaie pe învăţătoare, lovind-o cu pumnii şi palmele.

Două fetițe au fost rănite în timpul conflictului

Incidentul s-a petrecut în prezența mai multor copii. Două fetițe, de 7 și 8 ani, au suferit leziuni în timpul altercației.

„Totodată, în timpul conflictului, două minore, de 7 şi 8 ani, prezente la faţa locului, au suferit leziuni”, au precizat polițiștii.

Niciuna dintre persoanele implicate nu a necesitat internarea în spital.

Părinții au fost arestați preventiv

Cei doi părinți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ulterior, aceștia au fost prezentați Judecătoriei Găești. Marți, 11 august, instanța a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.