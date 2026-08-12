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ANCPI: „E posibil să mai fie întreruperi temporare”

Instituția explică problemele inclusiv prin numărul foarte mare de solicitări acumulate în perioada în care e-Terra nu a putut fi folosită.

„Acum merge, însă timpii de răspuns sunt puțin mai mari. Toată lumea care o lună de zile n-a putut să introducă s-a înghesuit cum a putut și când a putut. Asta este una dintre explicații”, a transmis ANCPI pentru Libertatea.

„În cazul apariției unor blocaje sau al unor întreruperi temporare ale funcționării, echipele tehnice specializate sunt pregătite să intervină operativ. Eventualele probleme identificate vor fi analizate și remediate în cel mai scurt timp posibil”, se arată în Comunicatul Guvernului României.

Reprezentanții instituției dau asigurări că eventualele probleme tehnice suplimentare sunt analizate în timp real de specialiștii IT.

„E posibil să mai fie întreruperi temporare, dar temporare”, a mai transmis ANCPI pentru Libertatea.

Aplicația e-Terra a fost repornită etapizat marți, 11 august, de la ora 15.00. Guvernul anunțase încă de atunci că, din cauza volumului mare de accesări și a solicitărilor acumulate, timpii de răspuns ar putea fi mai mari în primele zile. Începând de miercuri, 12 august, de la ora 8.30, accesul urma să fie extins și către persoanele autorizate să facă lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești.

ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic pe 14 iulie, care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Infrastructura e-Terra a fost ulterior reconstruită, iar aplicația a fost mutată în Cloudul Guvernamental. La momentul atacului informatic, aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare iar valoarea creditelor imobiliare amânate depășește 430 de milioane de euro.

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