Mai exact, soția lui Florin Pastramă a devenit creator de modă, iar recent a reușit să câștige și un premiu important la Roma.

„Am fost la Fashion Week Roma, unde am câștigat un premiu, designerul anului. Am fost nouă designeri. Eu am prezentat a treia. Evenimentul de la Roma a avut loc la Palazzo Brancaccio. Am fost cu colecția mea nouă, pe care din toamnă o voi prezenta peste tot: la Milano, la Paris… Apoi merg cu ea în Qatar, la Dubai și la Tokyo.

La Roma a fost și un designer faimos din SUA care a adus cu el 18 rochii de mireasă. Eu am avut o singură rochie de mireasă mare, pe care a îmbrăcat-o Ioana Dorohoi, pe care o iau cu mine la toate evenimentele. În total, eu am avut doar trei rochii, dar una dintre ele a fost foarte specială și cred că a contat acest lucru pentru cei din juriu, care mi-au oferit acest premiu.

La rochia de mireasă am lucrat peste șase săptămâni și dacă mă întrebați cum am dus-o la Roma… Să știți că mi-a fost foarte greu. Dar a fost spectaculos și am câștigat. Dar este munca unei echipe întregi în spate, pentru această reușită a mea. Eu sunt de un an pe scenele internaționale și sunt fericită că am reușit să avansez repede”, a spus Brigitte Pastramă pentru Viva.

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Mai mult decât atât, vedeta a dezvăluit și câți bani a investit în școlile pe care le-a terminat în ultimii ani, afirmând că sumele se ridică la câteva zeci de mii de dolari.

„Am comenzi. Încă sunt la capitolul investiții. Încă nu câștig din modă. Am investit mult în modă, dar în clipa de față veniturile mele provin din alte afaceri. Am o firmă de logistică și mai am afacerea cu evenimentele. Am cheltuit foarte mult cu școlile pe care le-am urmat, dar a meritat și nu îmi pare rău. Doar cursul pentru a învăța să fac corsete a costat 7.500 de dolari, iar altul 20.000 de dolari. Deci am investit foarte mult în afacerea cu haine”, a încheiat Brigitte Pastramă interviul pentru sursa citată.