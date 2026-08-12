După o lună petrecută departe de agitația urbană, soțul Adelei Popescu a mărturisit că această experiență i-a adus o stare de liniște pe care nu o anticipa. El a explicat că timpul petrecut în natură l-a ajutat să se desprindă de energiile negative și de oboseala acumulată involuntar în timpul activităților zilnice.

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Adela Popescu și fiul lor, Adrian, s-au întors mai devreme în București, pentru că ea începea filmările pentru serialul „Fără Urmă” de la Pro TV, iar familia s-a reunit astăzi când Radu și ceilalți doi băieți au ajuns acasă.

Ce a realizat Radu Vâlcan în timpul petrecut la țară

Prezentatorul TV a detaliat modul în care stilul de viață din oraș își pune amprenta asupra stării emoționale fără ca oamenii să își dea seama.

„Azi mă întorc în București și mă tot gândesc că luna asta mi-a făcut bine într-un fel în care nu mă așteptam. Stând mult la țară, mi-am dat seama că am scăpat, încet, de multe dintre lucrurile pe care le aducem acasă fără să ne dăm seama. Nu mă refer la lucrurile pe care le punem în valiză. Ci la cele care se lipesc de noi. Mirosuri rămase în haine și în bagaje după filmări, călătorii sau seri petrecute în anumite locuri. Nervi pe care îi luăm cu noi de la alții. Agitație. Stări ciudate. O oboseală care nu pare neapărat a noastră”, a transmis Radu Vâlcan.

Totodată, el a adăugat că distanțarea de ritmul alert din oraș i-a permis să se elibereze de aceste stări: „Și, de multe ori, cel mai straniu este că familia le observă înaintea noastră. Cei de acasă simt că ai venit «cu ceva» înainte ca tu să-ți dai seama că porți ceva cu tine. Luna asta, la țară, parcă s-au mai desprins din ele. Poate pentru că am stat mai mult afară, poate pentru că am avut mai multă liniște, poate pentru că am fost departe de ritmul ăla nebun în care intrăm automat când suntem în oraș”.

Radu Vâlcan: „Uneori aducem acasă mult mai mult decât bagajele”

La revenirea în București, Radu Vâlcan a subliniat că își dorește să păstreze lecțiile învățate în această perioadă și să nu lase agitația din oraș să îi afecteze din nou echilibrul interior.

„Azi mă întorc în București. Și, dincolo de bucuria întoarcerii acasă, am și un gând pe care vreau să-l țin minte: să fiu mai atent la ce las să se lipească de mine. La locurile în care stau. La oamenii cu care îmi petrec timpul. La stările cu care intru pe ușă. Pentru că uneori aducem acasă mult mai mult decât bagajele. Și sper ca, de data asta, Bucureștiul să nu însemne că o iau de la capăt cu toate lucrurile de care tocmai am reușit să mă desprind”, a încheiat prezentatorul TV.