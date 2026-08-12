Conform datelor furnizate Libertatea de touroperatorul BIBI Touroperator, volumul rezervărilor timpurii se menține la un nivel similar cu cel din anul precedent, turiștii căutând în special să își asigure disponibilitatea în unitățile de cazare foarte solicitate.

Unde aleg românii să își petreacă sărbătorile de iarnă

În topul preferințelor pentru sezonul rece se află stațiunile balneare consacrate, precum Băile Felix, Călimănești-Căciulata și Băile Herculane, alături de destinațiile montane consacrate din Valea Prahovei și Poiana Brașov.

În paralel, turismul rural continuă să atragă numeroși turiști dornici de tradiții, spațiile de cazare din aceste zone fiind adesea rezervate integral cu câteva luni înainte de debutul sezonului.

Pe lângă vacanțele la schi sau cele de relaxare balneară, se observă o creștere a interesului pentru sejururile de tip city break organizate în jurul târgurilor de Crăciun din orașe precum Craiova, Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu. De asemenea, un segment distinct de turiști optează pentru destinații exotice însorite pe durata sărbătorilor.

Noutăți și investiții în domeniile schiabile

Sezonul 2026–2027 vine cu modernizări ale infrastructurii dedicate sporturilor de iarnă, România având în prezent peste 200 de kilometri de pârtii omologate.

În Poiana Brașov, autoritățile au alocat resurse pentru lucrări de întreținere a pârtiilor și înlocuirea sistemelor de acces pe cablu. Totodată, Primăria Brașov derulează proiectul de extindere a lacului de acumulare Ruia cu aproximativ 50.000 de metri cubi, o lucrare esențială pentru asigurarea necesarului de apă destinat zăpezii artificiale. Importanța acestei investiții este confirmată de faptul că, în sezonul trecut, peste 90% din zăpada utilizată pe domeniul schiabil din Poiana Brașov a fost produsă artificial.

Investiții simțitoare au loc și în alte stațiuni montane. La Sinaia continuă modernizarea instalațiilor din zona Cota 2000, iar la Predeal funcționează nouă atracție de tip Mountain Coaster. De asemenea, oferta hotelieră este completată de deschiderea unor noi unități de 5 stele în Sinaia, Parcul Natural Bucegi și Băile Felix.

Cât costă pachetele pentru Crăciun și Revelion

Prețurile vehiculate în cadrul campaniei variază semnificativ în funcție de nivelul de confort, facilitățile incluse și gradul de clasificare al hotelurilor.

Pentru perioada Crăciunului 2026, tarifele de pornire pentru un sejur de 3 nopți încep de la 1.973 de lei per cameră la un hotel de 4 stele din Sinaia (cu mic dejun și cine festive incluse) și pot ajunge la 3.006 lei la o unitate de 3 stele din Bușteni cu demipensiune și program special.

În Poiana Brașov, un pachet de 3 nopți la 3 stele costă 4.862 de lei per cameră (tarif ce include un discount de 10% valabil până la jumătatea lunii septembrie), iar la un hotel de 4 stele din Predeal tariful ajunge la 5.841 de lei.

Pentru destinațiile balneare, un sejur de 3 nopți cu pensiune completă și programe festive la un hotel de 5 stele din Băile Felix ajunge la 6.792 de lei per cameră, în timp ce la un hotel de 4 stele din Băile Herculane costul este de 3.865 de lei.

Pentru noaptea de Revelion 2027, tarifele reflectă cererea ridicată din această perioadă. Un pachet de 3 nopți la un hotel de 3 stele din Bușteni pornește de la 4.295 de lei per cameră, iar la un hotel similar din Brașov ajunge la 5.502 lei.

În Sinaia, cazarea de 3 nopți la 4 stele cu mese festive și acces la zona SPA este de 7.929 de lei per cameră, iar în Poiana Brașov ajunge la 9.107 lei la 3 stele.

În zona balneară, prețurile variază de la 4.882 de lei pentru 3 nopți la 3 stele în Băile Olănești (beneficiind de o reducere de 28% prin programul timpuriu), până la 10.297 de lei pentru un pachet de 4 nopți la un hotel de 5 stele din Băile Felix.

Pentru iubitorii de drumeții montane, un sejur de 4 nopți în Păltiniș la un hotel de 4 stele ajunge la 15.745 de lei per cameră.

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