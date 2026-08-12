Constanța devine capitala distracției de Sfânta Maria

Organizatorii și autoritățile locale mizează pe un program diversificat, conceput pentru toate categoriile de vârstă, potrivit unui comunicat de presă OMD Mamaia Constanța, remis Libertatea.

„Prima jumătate a lunii august aduce ritmuri intense și activități interactive: festivaluri de muzică pe plajă, petreceri cu DJ internaționali și artiști români de top. Orașul Constanța are seri dedicate preparatelor din pește, fructelor de mare și meșteșugurilor dobrogene, dar și proiecții de film în aer liber”, arată George Măndilă, președintele OMD Mamaia Constanța.

Moment istoric pe 15 august – stațiunea Mamaia împlinește 120 de ani

Ziua de 15 august 2026 are o dublă semnificație pentru litoral. Pe lângă tradiționalele manifestări dedicate Zilei Marinei Române, stațiunea Mamaia marchează exact 120 de ani de la inaugurarea oficială a „Băilor Mamaia”, momentul de naștere al uneia dintre cele mai reprezentative destinații turistice ale țării.

Jubileul va fi celebrat începând cu ora 15:00, la Hotel Iaki, printr-un eveniment special organizat de Asociația Culturală Dobrogea 150 în parteneriat cu OMD Mamaia-Constanța, dedicat evoluției istorice a stațiunii.

Tot în seara de 15 august, Esplanada Cazinoului din Constanța devine scenă deschisă pentru public. De la ora 21:00 este programat un concert susținut de RED Swing, urmat la ora 22:00 de un spectacol impresionant de lasere și proiecții luminoase pe fațada emblematică a Cazinoului. Accesul la evenimentele din zona Cazinoului este liber.

Corul Madrigal, show pe plajă și experiența The Color Run Night

Muzica sacră și momentele de spiritualitate vor completa atmosfera festivă la malul Mării Negre. În dimineața zilei de 15 august, de la ora 06:00, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, condus de dirijoarea Anna Ungureanu, susține spectacolul imersiv „Madrigal la Răsărit” pe plaja ZooM Beach din Constanța.

Duminică, 16 august, de la ora 21:00, pe aceeași plajă va avea loc producția „Ave Maria”, ce reunește lucrări din muzica bizantină și renascentistă, avându-l ca invitat special pe actorul Marius Manole.

Iubitorii de mișcare și atmosferă festivă pot participa pe 15 august la prima ediție nocturnă din acest an a competiției necompetitive The Color Run. Traseul de 5 kilometri se va desfășura pe faleza din Mamaia, având punctul de start în parcarea Hotelului Rex.

Cursa de noapte aduce ca noutate porți cu pudră fluorescentă și spumă, activate de lumini UV pe întregul parcurs. Accesul se deschide la ora 18:00, iar starturile succesive încep de la ora 20:00. Înscrierile se fac online până pe 15 august la ora 16:00 sau fizic la City Park Mall și în zona de start.

Teatru de stradă internațional și concerte pe plajă

Între 14 și 16 august, faleza Mamaia, pietonala Ștefan cel Mare și Parcul Operei din Constanța găzduiesc festivalul de teatru stradal SEAStreet. Turiștii vor putea urmări acrobații și spectacole vizuale susținute de trupe din Italia (Duo Tempi Lenti), Franța (show-ul de percuție futuristă Moz Drums) și Spania (Oriental Circus și Media Luna).

Oferta muzicală a minivacanței este completată de nume importante ale scenei naționale. Pe plaja Neversea din Constanța au loc concerte The Motans (14 august) și Irina Rimes (15 august), în cadrul seriei Neversea Nights. În cluburile din Mamaia vor fi prezenți artiști și DJ precum Dirty Nano, Reznik sau Andi Moisescu. Pe 16 august, Tania Turtureanu va concerta pe Esplanada Cazinoului.

Marile festivaluri continuă până la finalul lunii august

Distracția pe litoral nu se oprește odată cu finalul minivacanței. A doua jumătate a lunii august aduce pe scenă evenimente de amploare devenite tradiție:

  • Festivalul Nostalgia (21–22 august): Stațiunea Mamaia va fi gazda ritmurilor retro, biletele fiind disponibile pe platformele de specialitate.
  • Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 (21–23 august): Una dintre cele mai longevive competiții muzicale din România revenită în Piațeta Perla.
  • Festivalul Național al Dansului și Cântecului Popular Românesc (26–28 august): Un regal al folclorului autentic organizat tot în Piațeta Perla.

Biletele pentru festivalurile din Piațeta Perla pot fi achiziționate online sau de la casieriile amenajate în stațiune și la Centrul Cultural „Jean Constantin”. Programul complet al tuturor manifestărilor din luna august este actualizat periodic pe canalele oficiale ale Primăriei Constanța și ale OMD Mamaia Constanța.

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