Șase județe intră sub cod galben de caniculă

ANM anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, miercuri, 12 august, între orele 10.00 și 21.00.

Meteorologii precizează că indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 38 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. ANM menționează că un indice temperatură-umezeală în jurul pragului critic de 80 de unități se va înregistra local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

Cod galben de vânt în sudul Moldovei și estul Munteniei

Tot miercuri, între orele 10.00 și 16.00, este în vigoare o a doua avertizare cod galben. Aceasta vizează intensificări ale vântului în sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 km/h.

Meteorologii mai arată că intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și în restul Munteniei și al Moldovei.

Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în zonele montane și submontane

De miercuri, la ora 13.00, intră în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică, manifestat prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, valabil până la ora 21.00. Zonele afectate sunt cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei. Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

ANM precizează că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii atrag atenția că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în Transilvania, în restul Olteniei, iar spre seară și în timpul nopții și în sud-vestul Munteniei. Meteorologii anunță că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.