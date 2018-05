Primele rezultate ale probelor prelevate de pe alimente sunt negative în cazul copilului care a murit după ce a mâncat dintr-o shaorma la un fast-food din București. În urma controlului, nu au fost descoperite deficiențe atât de grave în local care să conducă la o situație de acest gen, a explicat directorul DSVSA Bucureşti, Ovidiu Zvorişteanu, pentru Agerpres.ro.

„În data de 15 mai am fost notificaţi de personalul de la Matei Balş asupra situaţiei în care a decedat un copil de 3 ani şi jumătate, după ce ar fi mâncat dintr-o shaorma, care a intrat în şoc şi ulterior stop cardiorespirator, probabil în salvare. Noi am deplasat acolo un autolaborator al direcţiei şi personal tehnic sanitar veterinar, medici pentru prelevare de probe. În urma controlului la unitatea respectivă nu s-au găsit deficienţe atât de grave care să conducă la o situaţie de genul acesta, motiv pentru care s-au prelevat probe pentru examenul de laborator. Până acum pe alergeni nu a ieşit nimic pozitiv, nu au existat alergeni în produsele alimentare de origine animală sau non animală, respectiv legumele care se mai pun în shaorma”, a precizat Zvorişteanu, pentru sursa citată.