„Ne opunem acestui proiect costisitor, periculos și inutil”, declară deputații, relatează canalul de știri economice din Franța, BFM Business.

„Achiziția lor este complet inutilă pentru apărarea clasică a spațiului nostru aerian”, se menționează în document.

Prețul celor 11 avioane suplimentare este estimat la 1,67 miliarde de euro. Deputații subliniază că această sumă ar putea fi utilizată pentru „construirea a 40 de școli primare, crearea a 10.000 de locuri în creșe sau ridicarea unui spital modern”.

Aceștia estimează că, pe toată perioada de funcționare a aeronavelor, costurile totale, incluzând mentenanța și piesele de schimb, ar putea ajunge la 6 miliarde de euro.

Un alt punct de critică îl reprezintă dependența de Statele Unite, generată de sistemele specifice ale aeronavelor. Deputații belgieni consideră că această situație ar putea pune în pericol suveranitatea țării și confidențialitatea datelor.

„Comandarea avioanelor F-35 de la Donald Trump înseamnă să-ți predai apărarea în mâinile Washingtonului”, avertizează aceștia.

Criticile la adresa F-35 includ și defecte tehnice documentate de Government Accountability Office, echivalentul american al Curții de Conturi.

Pe lângă problemele tehnice, contextul geopolitic îngrijorează parlamentarii, conform BFM Business. Aceștia consideră că achiziția suplimentară de F-35 ar adânci dependența militară a Belgiei față de Statele Unite, ceea ce ar putea afecta capacitatea țării de a lua decizii autonome în materie de apărare.

Deși alte țări europene, precum Portugalia și Spania, au renunțat la planurile de achiziție a F-35, contextul lor diferă. Spania nu semnase un contract oficial, ci doar emisese o „cerere de informații” pentru înlocuirea avioanelor AV-8B Harrier ale marinei.

În martie 2025, Portugalia a anunțat că nu va mai lua în considerare F-35 ca opțiune pentru înlocuirea flotei de F-16, fiind încă în proces de evaluare a altor variante disponibile pe piață.

Belgia a devenit subiect de glume în presa franceză după achiziționarea unei flote de avioane de vânătoare F-35. Potrivit Euronews, această situație a fost descrisă ca o „glumă belgiană” de 5,6 miliarde de euro.

