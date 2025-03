„Din ceea ce am observat eu la faţa locului, am putut observa că este un minting spontan, care a pornit, propriu-zis, de la acea decizie a Birorului Electoral Central de a bloca şi respinge candidatura (n.red. lui Călin Georgescu)”, a spus Biro, potrivit news.ro.

Despre afirmaţiile liderului AUR, George Simion, că judecătorii BEC trebuie „jupuiţi de vii” după decizia invalidării candidaturii lui Călin Georgescu, deputatul AUR a spus că Simion și-a spus punctul de vedere: „Nu sunt purtător de cuvânt al domnului Simion şi cred că dânsul vă poate spune. Eu nu pot comenta declaraţiile altui coleg. Eu vă spun ce poziţie am eu, în calitate de deputat. Nu comentez declaraţiile altor colegi”.

Răzvan Biro a susținut că nu ştia că vor începe violenţe: „Nu, de unde să ştiu că sunt violente? Nu am plecat cu mult înainte, că şi eu era să fiu prins la mijloc. Eram în spatele nucleului de oameni, eu dădeam să plec, când au început bubuituri. Nu ştiu să vă descriu zona. Eu nu am pătruns foarte mult în nucleul de protestatari. Am fost acolo, am făcut o transmisiune live, am văzut că erau proteste paşnice în acea fază iniţială şi când am dat să plec din afara acelui perimetru, am auzit o bubuitură şi m-am întors”.

Cinci deputaţi AUR au fost chemați la Parchet, potrivit lui George Simion.

Președintele AUR a acuzat că „sistemul corupt, condus de marionetele Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu foloseşte instituţiile statului pentru a suprima opoziţia reală şi vocea regăsită prin vot a poporului românsistemul corupt” și că instituţiile statului sunt folosite „pentru a suprima opoziţia reală şi vocea regăsită prin vot a poporului român”.

Candidatura lui Călin Georgescu, invalidată de BEC. Au urmat proteste violente

Pe 9 martie, Biroul Electoral Central a invalidat candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale. După decizia BEC, în fața clădirii din Centrul Vechi au fost incidente între simpatizanţii lui Georgescu şi jandarmi.

Mai precis, fanii lui Georgescu au aruncat cu sticle în jurnalişti şi în forţele de ordine și au forțat cordonul de jandarmi ca să intre în BEC, iar jandarmii au folosit spray-uri lacrimogene ca să îi îndepărteze. De asemenea, o femeie care se manifesta agresiv a fost ridicată şi urcată în dubă.

De asemenea, unii manifestanți au spart bucăți de caldarâm ca să le arunce înspre jandarmi, după cum se poate vedea în imaginile video de mai jos:

„În contextul forțării de către manifestanți a cordonului de jandarmi și a dispozitivului de panouri metalice, un jandarm a fost lovit cu un obiect contondent în casca de protecție, fiind în afara oricărui pericol, iar în acest moment aflându-se în deplasare către o unitate spitalicească pentru o evaluare de specialitate”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 4 mai (primul tur) și 18 mai (turul al doilea).

