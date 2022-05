Finlanda urmează acum să semneze solicitarea oficială și să o trimită la sediul NATO în zilele următoare, unde este așteptată și solicitarea Suediei anunță de guvernul de la Stockholm cu o zi înainte.

Parliament supports Finland’s application for NATO membership. Parliament adopted the position in accordance with the Foreign Affairs Committee report after a vote 188-8 in favour.



Parliament requires that the Govt keeps it informed of the progress of the membership process.