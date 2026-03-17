PNL va sesiza CNCD pentru comportamentul lui Adrian Câciu

„Partidul Național Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul ședinței de astăzi a Comisiei de Buget-Finanțe, față de senatoarea PNL Gabriela Horga. De altfel, PNL va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Totodată, PNL solicită PSD să se delimiteze ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă”, a transmis partidul condus de Ilie Bolojan.

Liberalii au precizat că „un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic” și au amintit că nu este primul incident de acest tip.

„După ce a urlat la ministra de Externe (n.red. Oana Țoiu, de la USR), ulterior, pe 11 martie, același deputat a avut ieșiri cu caracter xenofob la adresa unui coleg parlamentar de etnie maghiară, declarând că acesta „nu înțelege ce înseamnă să fii român” și că „nu ar trebui să aibă voie să vorbească la microfon”. PSD a condamnat atunci incidentul și a anunțat o anchetă internă. Rezultatele acelei anchete nu s-au văzut”, se arată în comunicatul PNL.

În final, PNL i-a cerut lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, „să aplice sancțiunile prevăzute de regulament”, iar PSD să demonstreze „că angajamentele publice asumate nu rămân vorbe goale”.

Adrian Câciu (PSD) a dat în masă și a țipat în Parlament la președinta comisiei de buget de la PNL: „Vreau un răspuns”

Fostul ministru PSD de Finanțe, Adrian Câciu, acum deputat, a avut o ieșire nervoasă cu câteva ore în urmă, în comisiile de buget-finanţe din Parlament, la adresa Gabrielei Horga de la PNL, care conducea ședința.

Scandalul a început după ce Gabriela Horga l-a întrebat pe ministrul PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, despre datoriile companiilor din subordine, iar Câciu i-a adresat și el o întrebare colegului de partid.

La un moment dat, Adrian Câciu și-a pierdut cumpătul, i-a dat Gabrielei Horga peste mână şi a țipat la ea: „Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns! Păi, ce faceți?”. Extrem de nervos, Câciu a lovit și masa cu mâna.