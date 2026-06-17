Primarul: „Parva va deveni o destinație turistică”

Podul, care va costa aproximativ 24 milioane de lei plus TVA, va avea o lungime de aproximativ 620 de metri și va fi amplasat la aproape 200 de metri deasupra văii, ceea ce îl poate transforma în cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa și una dintre cele mai impresionante atracții turistice din România.

Proiectul este realizat în cadrul inițiativei „Punerea în valoare a peisajului montan din Parcul Național Munții Rodnei”, finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027 și din bugetul local de 2% (120.000 de euro). Lucrările vor fi executate de compania Dimex Company.

Primarul comunei Parva, Ioan Strugari, consideră că investiția poate schimba radical viitorul localității, afectată de declinul economic după închiderea minelor.

„Am semnat un contract prin care Parva va deveni o destinație turistică. Este un nou vis împlinit, care va transforma Parva dintr-o localitate despre care puțini știau într-o destinație atractivă pentru tineri. Îmi doresc să construim o destinație sănătoasă, culturală și creativă, deschisă ideilor pe care să le transformăm împreună în realitate. Nu ne oprim aici și sper ca toți parvenii să creadă în acest proiect și să își dorească să facă parte din această echipă, contribuind la construirea propriului viitor. Lipsa dezvoltării înseamnă, în timp, o dispariție lentă a localităților rurale”, a declarat edilul, zilele trecute.

Acesta a anunțat și organizarea unei consultări publice prin care locuitorii comunei vor putea propune și alege numele viitorului pod suspendat.

O fostă localitate minieră încearcă să se reinventeze

Parva, situată la poalele Munților Rodnei, a fost cândva o localitate minieră importantă. După închiderea exploatărilor miniere, economia locală a intrat într-un declin accentuat, iar o mare parte dintre locuitori au plecat la muncă în străinătate.

„Am fost o localitate minieră, acum este moartă din punct de vedere economic. Minele s-au închis până în anul 2000, iar foarte mulți oameni au plecat la muncă în străinătate”, a explicat primarul Ioan Strugari anterior.

În prezent, comuna dispune de doar cinci pensiuni și atrage aproximativ 1.000 de turiști anual. Autoritățile locale speră că noua investiție va contribui la dezvoltarea turismului și la crearea de noi oportunități economice pentru comunitate.

Pe lângă construcția podului suspendat, proiectul prevede și modernizarea străzii Dealul Tisei, pentru a facilita accesul turiștilor către viitorul obiectiv.

Poziționarea comunei la intrarea în Parcul Național Munții Rodnei este considerată un avantaj major, iar autoritățile mizează pe faptul că podul va deveni un punct de atracție pentru turiștii români și străini.

Dacă proiectul își va atinge obiectivele, Parva ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din România, iar podul suspendat peste Valea Rebrei ar putea intra în categoria construcțiilor record la nivel european.