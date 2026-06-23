Copiii vedetelor care susțin Evaluarea Națională 2026. Emoțiile sunt uriașe pentru părinți

Evaluarea Națională 2026 a început oficial, iar emoțiile sunt la cote maxime pentru elevii de clasa a VIII-a și familiile lor. Printre cei care susțin examenul se află și copiii unor persoane publice cunoscute, iar părinții lor au ales să transmită mesaje de încurajare și susținere înaintea uneia dintre cele mai importante etape din parcursul școlar.

Luni, 22 iunie, elevii de clasa a VIII-a au intrat în sălile de examen pentru prima probă a Evaluării Naționale, cea la Limba și literatura română. Este unul dintre cele mai importante examene din parcursul școlar, iar rezultatele obținute vor conta în admiterea la liceu.

Pe lângă elevi și profesori, părinții trăiesc și ei intens această perioadă. Printre aceștia se află și mai multe vedete din România, care au împărtășit public emoțiile și gândurile lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

Irina Fodor: „Nu aș fi zis în veci că o să am asemenea emoții”

Fiica prezentatoarei TV Irina Fodor susține în acest an Evaluarea Națională, iar vedeta a recunoscut că emoțiile au fost mai puternice decât se aștepta.

„Mai stau un pic în mașină, să mi se dezmorțească genunchii, ca să pot să conduc înapoi, spre casă. Tocmai am lăsat-o pe Diana la școală, pentru că, în câteva minute, începe examenul. Azi dă Evaluarea Națională și nu aș fi zis în veci că o să am asemenea emoții, dar uite că le am de câteva zile bune și acum au atins apogeul”, a scris Irina Fodor în mediul online.

Prezentatoarea a transmis și un mesaj pentru toți elevii care susțin examenul: „Voiam să le urez multă baftă copiilor care astăzi merg în sălile de clasă cu sufletul plin de speranță. Aveți încredere în voi, totul va fi bine!”.

Mesajul transmis de Iuliana Tudor fiului său

Și Iuliana Tudor a marcat acest moment important printr-un mesaj adresat fiului său, Tudor. „Parcă mai ieri te ajutam să-ți legi șireturile, iar azi te privesc de jos în sus (la propriu și la figurat) la festivitatea de absolvire a clasei a VIII-a. Te-am văzut transformându-te dintr-un copil curios într-un adolescent cu opinii proprii, cu umor fin, cu momente de rebeliune absolut firești și cu o personalitate care începe să-și lase amprenta.

Urmează examenul, știu, dar dincolo de cifrele de pe foaie, tu ești deja o notă de 10 în catalogul vieții noastre. Zboară liber, Tudor! Noi, părinții tăi, suntem aici, în primul rând, și te aplaudăm!”, a postat prezentatoarea TV.

Rareș Năstase: „Părinții au emoții mai mari decât cei mici”

Jurnalistul Rareș Năstase a transmis un mesaj atât pentru elevi, cât și pentru părinți.

„Baftă la examene, copilași! Evaluarea Națională, un examen mai important decât BAC-ul, aș zice. Când copiii scriu lucrarea, iar părinții rezolvă în cap toate variantele de subiecte și au emoții mai mari decât cei mici. Știu cum e, mă aflu în această categorie!

Pumnii strânși! Să curgă cafeaua, să reziste nervii și să fie subiectele mai ușoare decât emoțiile! Începe o săptămână cu trei probe, la noi. Succes tuturor!”, a scris Rareș Năstase.

Mara Bănică, mesaj emoționant pentru fiul său

Mara Bănică și-a însoțit fiul, Dima, la examen și a publicat inclusiv o fotografie realizată alături de ceilalți părinți aflați în fața școlii. „Părinți în așteptare de copii, de la examen. Pictură în ulei, pe gard, 2026”, a menționat ea pe Facebook.

Înainte de examen, vedeta i-a transmis fiului său un mesaj amplu și emoționant.

„Dragul meu Dima, azi ai un examen important și vreau să pleci de acasă cu un singur gând: mama te iubește mai mult decât pot spune cuvintele. Știu cât ai muncit și cât ai învățat. Am încredere în tine și în tot ceea ce ai construit până acum.

Nu lăsa emoțiile să te facă să uiți cât de capabil ești. Respiră adânc, ai încredere în tine și dă tot ce ai mai bun. Indiferent de nota pe care o vei primi, pentru mine vei fi mereu cea mai mare bucurie și cea mai mare mândrie. Nicio notă și niciun examen nu pot măsura valoarea ta sau omul minunat care ai devenit”.

Mara Bănică a continuat: „Îți doresc să ai mintea limpede, sufletul liniștit și curajul de a crede în tine, așa cum cred eu în tine în fiecare zi. Te iubesc din toată inima, Dima! Voi fi mereu lângă tine, la fiecare pas, să te susțin, să te încurajez și să mă bucur de toate reușitele tale. Mergi cu încredere. Eu voi fi aici, așteptându-te cu brațele deschise și cu aceeași dragoste nemărginită. Cu toată iubirea din lume, Mama!”

Tily Niculae, mesaj pentru fiica sa Sofia

Actrița Tily Niculae a trecut și ea prin emoțiile primei probe, fiica sa, Sofia, susținând Evaluarea Națională. „De când ai pășit pentru prima dată într-o sală de clasă, nu ai auzit din partea mea discursuri despre note, comparații sau întrebări de genul: «De ce ceilalți pot și tu nu?». Nu ai fost măsurată în medii, calificative sau premii. Îmi amintesc și acum ziua în care, în clasa a VII-a, ai primit prima notă mică…

Nu m-au interesat coroanele, premiile sau aplauzele, chiar dacă la finalul clasei a VIII-a ai încheiat cu media 9,76 și cu Premiul I… Te-am văzut luptând cu propriile gânduri, cu teama de a nu dezamăgi, cu presiunea unui examen căruia i s-a dat, poate, prea multă putere. Dar vreau să îți amintești ceva esențial”.

Actrița a continuat: „Acest examen nu vorbește despre valoarea ta… Acest examen este despre niște materii studiate, despre atenție, răbdare și capacitatea de a reda ceea ce ai învățat într-un anumit moment…

Pentru că, înainte de orice notă, orice clasament sau orice admitere, pentru mine ai fost și vei rămâne copilul pe care îl iubesc fără condiții, fără așteptări și fără măsură. Mergi să dai un examen, nu să îți demonstrezi valoarea. Aceasta există deja și nu poate fi luată de nimeni…”.

Mesajul transmis de Grațiela Duban fiului său

Armin, fiul actorilor Andrei și Grațiela Duban, a încheiat și el o etapă importantă din viața sa. „Ai încheiat un capitol important, iar eu am privit cu emoție băiatul pe care l-am ținut cândva în brațe transformându-se într-un tânăr minunat. În tine am pus tot ce am avut mai bun: iubire, răbdare, bunătate, valori, speranțe și vise.

Te-am crescut cu sufletul și cu inima întreagă, iar astăzi văd în fața mea un om de care sunt nespus de mândră. Ești totul meu. Ești cea mai frumoasă parte din mine și cea mai mare realizare a vieții mele.

Iar dacă eu ți-am dăruit iubire în toți acești ani, tu mi-o întorci acum înzecit și îmi umpli sufletul de bucurie, recunoștință și lumină. Oriunde te va purta viața, să nu uiți niciodată cât de iubit ești. Te iubesc mai mult decât pot cuprinde cuvintele”, a scris Grațiela Duban.

Daniela Györfi și așteptările pentru rezultatele fiicei sale

Daniela Györfi a vorbit despre emoțiile pe care le trăiește înaintea examenelor susținute de fiica sa, Maria. „Suntem și am fost emoționați. Este o etapă importantă a vieții ei, mai ales că se apropie Evaluarea. Din punctul meu de vedere, al unui părinte care nu s-a dus la școală, nu am intervenit niciodată cu absolut nimic, Maria a mers foarte bine la școală. A terminat cu media 9,90, locul 2, plus tot ce a făcut ea cu olimpiadele, pentru clasa ei și pentru școală, sunt foarte mândră și le mulțumesc mult și profesorilor.

Face meditații și la matematică și la română. Asta nu face decât să mă bucure și să vedem ce face la Evaluare. Sunt foarte mândră de ea și a făcut totul cu puterile ei, pe ceea ce a învățat, pe ceea ce știe. Pentru mine, ca părinte, e foarte important lucrul ăsta”.

Artista a adăugat: „Maria se gândește clar la niște licee foarte bune și la ce vrea să facă pe viitor. În funcție de nota pe care o ia, o să vadă unde se duce. Deocamdată, contează nota finală! Noi stăm în Corbeanca și ea vrea un liceu din București, o să vedem unde va merge și cât face. Are și ea 15 ani și ceva, o să fie în clasa a noua, se va hotărî curând. Trebuia să ia peste 9,20 pentru un liceu bun!”.

Cadoul pregătit de Dinu Maxer pentru fiul său

După încheierea examenelor, Andreas, fiul lui Dinu Maxer, va petrece vacanța de vară la mare alături de familia sa.

„Vom prezenta, la un hotel, din Mamaia, unde mergem de 3 ani. Este o bucurie pentru noi, de fiecare dată, pentru că suntem așteptați cu brațele deschise, iar o parte dintre turiști vin special pentru noi.

Acolo prezentăm, cântăm, facem concursuri de dans, concursuri de Miss, de talente, muzicale, depinde de tematica serii. Ne place foarte mult, mai ales că suntem împreună. Când termină cu examenele, fiul lui Dinu va veni să petreacă alături de noi vacanța de vară”, a declarat Magdalena Chihaia Maxer, potrivit click.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE