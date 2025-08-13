Meghan se întorcea din Portugalia pentru a participa la premiera unui film în SUA. În timpul escalei pe aeroportul Newark din New York, a simțit nevoia urgentă de a merge la toaletă.

După îmbarcarea în al doilea zbor, spre Indianapolis, Meghan a fost nevoită să încalce regulile și să meargă la toaletă, deși semnul de centură era aprins.

„Au văzut cu toții femeia care a murdărit tot culoarul. Vreau să fiu clară; evident, eu am fost acolo”, a explicat ea, pe TikTok.

Sunt de partea voastră, vă susțin, dar nu puteam lăsa să mi se întâmple asta.

Meghan a petrecut 20 de minute în toaleta avionului, luptându-se cu diaree severă. Situația a fost atât de gravă, încât zborul următor care trebuia operat de aeronavă a trebuit anulat.

Echipe speciale în costume de protecție au fost chemate să cureţe. „A fost un dezastru complet, atât de mare, încât am rămas în baie cât timp avionul a aterizat și toți pasagerii au coborât”, a explicat ea.

Meghan a fost transportată cu scaunul cu rotile din avion până la zona de bagaje.

Le-a cerut scuze public pasagerilor afectați, explicând că incidentul a fost cauzat de consumul unui burger insuficient gătit în Portugalia.

