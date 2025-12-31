Defecțiuni tehnice în tunelul Canalului Mânecii

Incidentul a avut loc din cauza unei probleme la alimentarea cu energie electrică și a unei defecțiuni a unui tren LeShuttle, un serviciu feroviar care transportă vehicule rutiere și pasagerii acestora prin tunelul Canalului Mânecii.

Din cauza problemelor apărute, toate serviciile Eurostar între Londra și Europa au fost anulate marți, 30 decembrie, potrivit Daily Mail. Unele trenuri au fost reluate pe singura linie disponibilă în timpul serii, dar au întâmpinat noi întârzieri din cauza defecțiunilor ulterioare ale infrastructurii feroviare.

Un pasager, Ghislain Planque, a explicat pentru postul de televiziune francez BFM cum călătoria sa de la Londra în Franța, care ar fi trebuit să dureze aproximativ 90 de minute, s-a transformat într-o experiență de 11 ore. Pasagerii au rămas blocați peste noapte într-un tren cu alimentare electrică intermitentă.

„Am rămas fără electricitate, deci fără încălzire, fără aer condiționat, fără posibilitatea de a încărca telefoanele. Am fost în întuneric total pentru o parte din timp”, a spus el.

James Weatherby, alt pasager, a povestit pentru Daily Mail că trenul său de la ora 11.04 dimineața programat să plece de la St Pancras către Lille a fost anulat. El a fost reprogramat pentru trenul de la ora 18.04, dar a plecat din Londra abia la ora 21.00. Trenul s-a oprit înainte de a intra în tunelul Canalului Mânecii, în jurul orei 21.30, iar alimentarea electrică s-a întrerupt până la ora 2.30 dimineața.

Pasagerii au fost evacuați și conduși prin tunel

De asemenea, un tren LeShuttle s-a defectat în mijlocul tunelului, iar pasagerii au fost evacuați și conduși pe jos prin tunelul care leagă cele două tuneluri de cale ferată.

O persoană a postat pe TikTok momentele, arătând cum pasagerii erau îndrumați sub pământ de serviciile de urgență. Acesta a descris situația ca fiind „puțin înfricoșătoare”, dar a lăudat personalul pentru sprijinul oferit.

Eurostar le-a oferit pasagerilor afectați compensații

Eloise, o pasageră, a postat pe TikTok un videoclip despre experiența sa pe un tren Eurostar blocat timp de zece ore, sub titulatura „Când ești blocat în Eurostar timp de 10 ore”.

Conform Daily Mail, Eurostar le-a oferit pasagerilor afectați compensații, incluzând rambursarea integrală a costului biletului și 150% din prețul biletului sub formă de voucher electronic.

Tunelul Canalului Mânecii, operat de compania Getlink, este alcătuit din trei tuneluri: două tuneluri feroviare și un tunel de service utilizat pentru intervenții de urgență. Potrivit Getlink, „un incident legat de alimentarea cu energie a trenurilor a avut loc noaptea trecută (pe 30 decembrie – n.r.) într-o parte a tunelului, afectând traficul feroviar și al trenurilor Shuttle”.

