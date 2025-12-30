Incidente tehnice survenite în tunelul de sub Canalul Mânecii

Eurostar este o companie feroviară internațională care operează trenuri de mare viteză ce leagă Regatul Unit de Franța, Belgia și Țările de Jos, circulând prin Tunelul de sub Canalul Mânecii. Acesta este o infrastructură submersă lungă de circa 50 km, care leagă Anglia de Franța pe sub Marea Mânecii. Tunelul este operat de compania Getlink.

„A existat o problemă de alimentare electrică în tunelul de sub Canalul Mânecii, urmată de oprirea unei navete shuttle în tunel” (un serviciu care transportă maşini, camioane şi autocare între Franţa şi Regatul Unit n.r.), a explicat o purtătoare de cuvânt a Eurostar pentru AFP.

Acest lucru înseamnă că „toate călătoriile dinspre sau către Londra sunt suspendate până la noi ordine, în așteptarea deblocării situației”, a mai adăugat ea.

Recomandări și opțiuni pentru pasagerii Eurostar afectați de suspendarea curselor

Compania feroviară a recomandat pasagerilor „să-şi amâne călătoria pentru o altă dată”.

„Vă rugăm să evitaţi să vă prezentaţi la gară, cu excepţia cazului în care aveţi deja un bilet pentru a călători astăzi”, a precizat Eurostar.

De asemenea, compania a reamintit că cei care doresc pot anula rezervarea şi pot obţine un „e-voucher” valabil douăsprezece luni, pot solicita o rambursare – care nu va acoperi „costurile de rezervare sau de schimb” şi va fi procesată în termen de 28 de zile – sau pot schimba biletul gratuit la o altă dată sau un alt orar, la aceeaşi clasă.

„Aveţi la dispoziţie trei luni de la data de plecare iniţial prevăzută pentru a face alegerea”, a mai adăugat compania.

Trenurile Eurostar din Londra deservesc Parisul, Bruxellesul, Amsterdamul şi Disneyland Paris.