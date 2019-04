Noile pașapoarte, tot de culoare grena, au fost introduse pe 30 martie. Descoperirea a fost făcută de un cetățean britanic, o femeie, care a publicat o fotografie pe Twitter cu pașaportul vechi și cel nou, Sunt aproape identice, dar cel nou emis nu mai conține cuvintele Uniunea Europeană.

Femeia a fost șocată să constate că autoritățile s-au grăbit.

„Am fost surprinsă. Suntem încă în Uniunea Europeană. Au făcut schimbarea deși încă n-am ieșit din UE. Ce câștigăm ieșind? Cu siguranță că avem multe de pierdut. Să fim serioși, nu e vorba de schimbarea pașaportului, ci de ceva simbolic. Ceea ce contează e că schimbările vor afecta țara, comunitatea și poziția noastră internațională” a declarat pentru Associated Press Susan Hindle Barone, care și-a primit vineri noul pașaport.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5

— Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) April 5, 2019