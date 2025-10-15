Documentul oferă acces fără viză la 179 de destinații din lume, consolidând poziția României în rândul celor mai mobile țări europene.

România face parte din Uniunea Europeană și spațiul Schengen, dar a și semnat diverse acorduri internaționale care permit libertatea de mișcare în multe regiuni ale lumii.

Pașaportul românesc, în top 15 cele mai puternice din lume – Foto: henleyglobal

Pe primele locuri se află Singapore (193 destinații), Coreea de Sud (190) și Japonia (189). Printre liderii europeni ai clasamentului se numără Germania, Italia, Spania, Franța și Elveția.

Pentru prima dată în istoria de 20 de ani a indexului, Statele Unite au coborât pe locul 12, alături de Malaezia, cu acces fără viză în 180 de destinații.

În urmă cu un deceniu, pașaportul american se afla pe primul loc.

„Declinul puterii pașaportului american în ultimul deceniu este mai mult decât o simplă remaniere a clasamentelor – semnalează o schimbare fundamentală în mobilitatea globală și dinamica puterii non-coerente”, a declarat Christian H. Kaelin, președintele Henley & Partners.

„Națiunile care îmbrățișează deschiderea și cooperarea avansează, în timp ce cele care se bazează pe privilegiile trecutului sunt lăsate în urmă.”

Henley Passport Index este utilizat de guverne, experți și investitori ca indicator al legăturilor diplomatice și economice dintre state.

Clasamentul se bazează pe numărul de destinații la care cetățenii pot călători fără viză sau cu viză la sosire.

Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2025

Singapore (193 destinații) Coreea de Sud (190) Japonia (189) Germania, Italia, Luxemburg, Spania, Elveția (188) Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Olanda (187) Grecia, Ungaria, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Suedia (186) Australia, Republica Cehă, Malta, Polonia (185) Croația, Estonia, Slovacia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit (184) Canada (183) Letonia, Liechtenstein (182) Islanda, Lituania (181) SUA, Malaezia (180) România (179)

