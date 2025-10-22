ANAF a scos la licitație un pat din lemn

ANAF a scos la vânzare un pat din lemn de frasin confiscat, stârnind reacții ironice pe rețelele sociale. Potrivit anunțului publicat ANAF, patul are dimensiunile de 1,60 x 2 metri și un preț de 500 de lei, potrivit Antena 3 CNN.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a anunțat că vânzarea va începe pe 20 octombrie 2025. Cumpărătorul va trebui să ridice obiectul de la locul de depozitare pe cheltuiala proprie.

În imagini apare un pat din lemn, așezat într-un dormitor. Pe pat se vede că nu există o saltea, însă în cameră sunt puse și alte obiecte, iar ele au atras imediat atenția internauților și au fost unul dintre motivele de glumă din online.

Val de glume și ironii după anunțul ANAF

Anunțul a generat sute de comentarii ironice pe Facebook. Utilizatorii au comparat situația cu confiscarea unor obiecte banale, în timp ce marii datornici rămân neexecutați. Printre reacțiile internauților se numără glume despre posibile confiscări de borcane cu murături sau obiecte de uz casnic.

Aceștia au făcut și glume pe baza borcanelor de gem, făcând aluzie la declarațiile ministrului Finanțelor privind gap-ul de TVA. Recent, șeful ANAF a spus că gemul făcut de români în casă afectează TVA-ul raportat la Comisia Europeană. La scurt timp după acest moment, ANAF a venit cu precizări și au explicat că autoconsumul nu va fi impozitat.

„Murături aveți?”, a scris cineva în online.

„Nu dați și borcanele de gem confiscate de la bătrâne?”, a fost o altă întrebare adresată pe contul ANAF.

Nu au lipsit nici glumele referitoare le obiectele din camera în care se afla patul, iar perdelele și veioza de pe noptieră au fost în centrul atenției.

„Ce urmează, pătuțuri de copii? Veioza de pe noptiera mamei?”, a scris cineva. „Urmează hârtia igienică și veioza de pe noptieră?”, a mai scris cineva în comentarii.

Care sunt condițiile pentru participarea la licitațiile ANAF

Pentru a participa la licitațiile organizate de ANAF, trebuie respectate următoarele proceduri și condiții:

Depune cererea de participare și oferta de cumpărare cu cel puțin o zi înainte de licitație

Achită garanția de participare de 10% din prețul de pornire

Prezintă documente și, dacă este cazul, procura de reprezentare

Participă efectiv la licitație și respectă regulile impuse

Achită prețul dacă adjudecă bunul.

Aceste proceduri asigură legalitatea și transparența licitațiilor organizate de ANAF și sunt reglementate prin ordin ANAF și Codul de procedură fiscală.

Bunurile confiscate sunt scose la licitație de ANAF pentru recuperarea creanțelor fiscale

Procedura de valorificare a bunurilor confiscate este organizată în scopul de a recupera creanțele fiscale, iar bunurile pot fi valorificate prin licitații publice organizate de ANAF sau alte instituții abilitate, însă există anumite condiții și etape premergătoare.

Conform procedurilor, bunurile confiscate sunt valorificate după ce ANAF stabilește condițiile și momentul optim pentru începerea licitației. Nu toate bunurile confiscate sunt neapărat scoase imediat la licitație; unele pot fi păstrate sau valorificate în alte moduri, în funcție de legislația aplicabilă și de situația fiecărui dosar. De asemenea, bunurile pot fi licitate și prin platforme specializate (ex. ANABI – Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate), unde pot fi organizate licitații publice online.

Prin urmare, ANAF are obligația să valorifice bunurile confiscate în mod transparent și în conformitate cu legea, dar nu există o obligație legală expresă de a scoate la licitație toate bunurile confiscate în același timp sau necondiționat. Aceasta ține cont de interesul recuperării creanțelor și de eficiența procedurilor administrative.

