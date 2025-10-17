Precizarea vine ca urmare a unor controverse apărute în spațiul public, după o declarație anterioară a șefului ANAF referitoare la impactul produselor casnice asupra calculului TVA.

Gemul bunicii care afectează gap-ul TVA, declarația de la care a pornit totul

„ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei. Prin autoconsum se înţelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu”, a precizat șeful ANAF, Adrian Nica.

Controversa a izbucnit după ce Adrian Nica a menționat că „gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”. Această afirmație a stârnit numeroase reacții și interpretări în media.

În clarificările sale, președintele ANAF a subliniat că declarația sa se referea strict la aspecte metodologice în calcularea decalajului fiscal, nu la intenția de a impozita produsele casnice.

România a înregistrat cel mai mare deficit de TVA din Uniunea Europeană în 2022. Acesta reprezintă diferența dintre TVA-ul teoretic și cel efectiv colectat de stat.

Importanța calculării corecte a decalajului fiscal

Nica a evidențiat necesitatea îmbunătățirii metodologiei de calcul a gap-ului de TVA pentru a reflecta mai precis realitățile economice din România.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

El a menționat că anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potențiale de TVA.

„Am declarat, astfel, că vizăm realizarea unor analize aprofundate pentru îmbunătăţirea metodologiei de calcul a gap-ului de TVA, astfel încât rezultatele să reflecte cât mai fidel realităţile economice şi sociale din România”, a explicat Adrian Nica.

ANAF intenționează să colaboreze cu diverse instituții pentru a rafina metodologia de calcul a decalajului fiscal. Printre acestea se numără Institutul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor și parteneri europeni.

De asemenea, se are în vedere o colaborare cu Banca Mondială pentru a îmbunătăți analiza structurii decalajului fiscal, în conformitate cu practicile internaționale.

Focusul ANAF rămâne pe combaterea evaziunii fiscale

Președintele ANAF a subliniat că instituția se concentrează în continuare pe combaterea evaziunii fiscale la scară mare.

„Deşi unele interpretări din spaţiul public confirmă că nu toate interesele converg spre performanţa ANAF, mesajul meu este unul clar: ANAF continuă lupta împotriva marii evaziuni, cu aceeaşi seriozitate confirmată de acţiunile şi rezultatele noastre recente”, a spus Nica.

Obiectivul principal rămâne îmbunătățirea colectării TVA și creșterea veniturilor bugetare prin măsuri fiscale și operaționale eficiente, bazate pe date precise și corelate cu realitățile economiei românești.

Ce înseamnă creșterea TVA pentru români

TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) este o taxă indirectă pe consum care se aplică în fiecare etapă a producției și distribuției unui bun sau serviciu, dar este în cele din urmă suportată de consumatorul final.

Majorarea TVA a intrat în vigoare pe 1 august 2025 și ne afectează pe toți. Astfel, românii au ajuns să plătească mai mult pentru orice produs cumpărat, de la alimente la case.

Pe lângă majorarea cotei generale de TVA de la 19% la 21%, Guvernul a eliminat cotele reduse de 5% și 9% și a introdus o singură cotă redusă de 11%.

În plus, coaliția de guvernare formată de PSD, PNL, USR și UDMR analizează majorarea TVA cu încă două puncte procentuale, până la 23%, pentru anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește simțitor, au declarat pentru Libertatea surse politice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE