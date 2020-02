De Cristian Otopeanu,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, a transmis un mesaj, în completarea comunicatului emis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, în legătură cu măsurile care trebuie luate pentru a preveni răspândirea coronavirusului.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a ținut să sublinieze că regula împărtăşirii clericilor şi credincioşilor din acelaşi Sfânt Potir rămâne neschimbată.

„Regula împărtăşirii clericilor şi credincioşilor din acelaşi Sfânt Potir rămâne neschimbată, iar preoţii vor explica tuturor credincioşilor că această împărtăşire nu a fost vreodată pentru cineva şi nici pentru ei nu va fi un pericol”, a afirmat Preafericitul Daniel.