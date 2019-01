Libertatea a dezvăluit ieri că tunul finalului de an 2018 i-a aparținut firmei Pro Star Center, în spatele căreia stă Nicoleta Diaconescu, un personaj cu un traseu extrem de interesant.

Respectiv o călătorie …financiară, de la anunțuri la ziar prin care angaja fete pentru videochat până la câștigarea unor contracte în valoare de 13 milioane de euro cu Primăria Sectorului 5, pentru anveloparea blocurilor.

Reporterii Libertatea au mai aflat că sediul unei firme administrate de Nicoleta Diaconescu este în clădirea în care se afla Mossack Fonseca, celebra companie de avocatură desființată în urma scandalului Panama Papers!

Pe lângă datele de contact ale firmei sale apărute în anunțuri de videochat și administrarea unor companii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijire piscine, instalații electrice ori construcții, Nicoleta Diaconescu s-a orientat și către Oceanul Indian. Astfel, afacerista din București care va reabilita, prin firma-fantomă Pro Star Center INTL, 46 de blocuri cu 13 milioane de euro, este reprezentantul legal în România al unei companii cu sediu în Victoria, capitala statului insular Seychelles. Un paradis fiscal preferat de off-shore-uri!

Sediul din Oliaji Trade Center

Nicoleta Diaconescu a intrat, în anul 2013, în compania TD Instal SRL, deținută pe-atunci de Bogdan Ștefan și Dimitrie Andrei Tipa, prin off-shore-ul SC Estrade Holding Ltd. În acest moment, pe site-ul termene.ro, Estrade Holding apare ca unic acționar, cu împuternicit Nicoleta Elena Diaconescu, afacerista fiind și administratorul companiei românești.

Firma din Seychelles are sediul, atenție, în clădirea Oliaji Trade Center de pe strada Francis Rachel. În același loc de unde acționa, din Oceanul Indian, filiala Mossack Fonseca. Celebra casă de avocatură, acuzată că ar fi paravan pentru operațiuni ilegale și evaziune fiscală, a creat sau administrat peste 214.000 de entităţi offshore în 21 de paradisuri fiscale. A fost desființată după dezvăluirile din celebra anchetă Panama Papers.

„N-am desfășurat operațiuni comerciale”

Diaconescu a răspuns ziarului la întrebările legate de firma din Seychelles. „Cu societatea comercială TD Instal am avut un plan de dezvoltare a unui proiect care nu s-a finalizat și de la preluarea societății nu am efectuat nici o operațiune comercială sau economică”, a punctat aceasta.

A vorbit și despre off-shore. „Societatea din Seychelles poate desfășura orice activitate din obiectele înregistrate. După scurta perioadă în care am ținut legătura cu această societate, nu am mai colaborat și nu am cunoștintă despre aceasta”, a conchis femeia.

Nici Primăria Sectorului 5, nici Daniel Florea nu au răspuns ieri întrebărilor Libertatea.

NICOLETA DIACONESCU: „Îmi amintesc numărul de telefon”

Îninte de a publica primul articol, ziarul a încercat să afle opinia Nicoletei Diaconescu.

Inițial, aceasta a spus că nu poate vorbi, deoarece a suferit o intervenție chirurgicală. Ieri dimineață, ea a revenit, a avut o scurtă conversație cu reporterul Libertatea și a ales să răspundă în scris întrebărilor. Deși inițial a spus că numărul de telefon publicat în anunțul de videochat era o cartelă cumpărată de ea în 2014, exact în anul în care își cunoscuse și asociata, Flori Diaconescu, ulterior a revenit. „La Casa de Sănătate apare numărul de telefon al asociatei mele, Flori Diaconescu, nu era al meu, dar nu citisem bine prima oară. Ea se ocupa de firma mea, AM Tech Distribution”, a punctat afacerista.

Contracte în București și 5 județe

Iată răspunsurile Nicoletei Diaconescu, femeia care a câștigat licitația pentru reabilitatea termică a mai multor blocuri din sectorul 5 al Capitalei.

Care este poziția dumneavoastră față de câștigarea a 3 contracte de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 5 cu o firmă care apare, în Registrul Comerțului, cu un singur angajat la ultimul bilanț depus și cu două sedii la care reporterii ziarului nu au găsit pe nimeni, Star Pro Center INTL?

Un singur angajat am avut în anul 2016. În prezent avem 43 de angajați cu carte de muncă, program normal și alte câteva zeci de colaboratori. Este cel puțin ciudat că nu ați găsit pe nimeni, deoarece la punctul de lucru din str. Esarfei nr. 55 sunt cel puțin 10-15 angajați între orele 9.00 si 20.00, iar cel puțin 5 rămân pâna la ora 23.00, aproape zilnic, iar la sediul social este cineva aproape în permanență.

Cum comentați faptul că majoritatea contractelor câștigate de compania dumneavoastră (95%) au venit cu instituții din sectorul 5 al Capitalei, din cele mai variate domenii (instalații electrice, montat/demontat instalații de Crăciun etc)?

Procentul menționat de către d-voastră este complet greșit. În realitate, avem contracte în derulare în Bucuresti și 5 județe.

Mai mult, cum comentați că atât contractele actualei, cât și ale fostei companii controlate de dumneavoastră, Marcus Serv Pro, erau, în principal, câștigate cu entități din sectorul 5?

Nu am fost asociat sau administrator în aceasta societate. Nu am deținut nici o funcție și nu cunosc detalii despre aceasta.

Din ce motiv site-ul companiei apare cu texte prestabilite în limba latină, iar numărul de telefon afișat are prefix de Elveția?

Pe site-ul www.starprocenter.com, la datele de contact apare numărul de telefon al societății noastre, iar adresa de email este: office@starprocenter.com.

