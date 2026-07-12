Imaginile au fost surprinse de fotograful Vali Turcuman, membru al Asociației „Codrii Iașilor”, și au devenit virale pe internet, atrăgând aprecieri din partea iubitorilor de natură.
Foto: Facebook/ Vali Turcuman
Mașina Matiz pe care familia de berze și-a făcut cuibul este amplasată la înălțime în Iași, ca punct de reper pentru clienți.
Păsările pot fi văzute odihnindu-se o mașină, care, departe de a fi un cuib tradițional, pare să fi oferit liniștea necesară în mijlocul naturii moldovenești.
„E o dovadă că natura își găsește loc chiar și în cele mai neașteptate decoruri”, au comentat utilizatorii online. Povestea din Iași scoate în evidență adaptabilitatea faunei sălbatice în medii neconvenționale.
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