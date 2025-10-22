Patru dintre cei nouă cai furați între mai și iunie 2025 în Franța „au putut fi găsiți în România, în stare bună de sănătate”, a declarat procurorul Republicii din Besançon, Cédric Logelin, în cadrul unei conferințe de presă.

Cai de tracțiune din Franța, găsiți în România

Acești cai de tracțiune au fost furați din Doubs, Territoire de Belfort și Haute-Savoie, în estul Franței.

Hoții își aduceau camioanele direct în câmpuri și încărcau animalele, a căror valoare este estimată la aproximativ 5.500 de euro fiecare.

Furturile au provocat o puternică emoție atât în rândul crescătorilor, cât și al apărătorilor animalelor.

„Unii au spus chiar că aceste furturi de cai au fost ca și cum li s-ar fi furat propriul copil”, a declarat procurorul.

Anchetă realizată în cooperare cu mai multe țări

„Știam încă de la început că acești cai din rasa Comtois nu urmau să fie revânduți pentru carne, pentru că am identificat faptul că erau folosiți pentru robustețea lor renumită în lucrările de transport forestier”, a precizat procurorul.

Investigațiile făcute de serviciile de jandarmerie și de parchet au fost realizate în cooperare cu poliția și jandarmeria română, sub autoritatea Parchetului General al României, și în colaborare cu autoritățile din Germania, Cehia, Slovacia și Ungaria.

Trei persoane suspectate că ar fi autorii furturilor au fost arestate în România, iar alte două, bănuite că ar fi primit animalele, au fost reținute în jurisdicția tribunalului din Besançon.

15 ani de închisoare pentru furtul în grup organizat, în Franța

Alte două persoane suspectate că ar fi furnizat vehiculul autorilor furtului și ar fi făcut recunoașteri prealabile au fost, de asemenea, arestate.

„Avem posibilitatea de a convoca persoane care locuiesc în România pentru infracțiuni comise în Franța, iar în acest caz, ele sunt judecate de tribunalul corecțional din Besançon”, a explicat procurorul.

Furtul comis în grup organizat este pedepsit în Franța cu până la 15 ani de închisoare.

