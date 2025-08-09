Cine sunt dezvoltatorii care investesc la Paltinu

Patru dezvoltatori imobiliari români din domeniul HoReCa au concesionat terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei Valea Doftanei, cu intenția de a dezvolta o zonă turistică de lux pe malurile lacului de acumulare Paltinu. Primul mare resort, a cărei construcție a început deja (VIDEO), se află în continuarea vechiului popas, pe partea stângă a DJ 102 I, drumul județean care leagă Câmpina de Valea Doftanei.

Potrivit documentelor publicate pe site-ul Primăriei Valea Doftanei, proiectul este dezvoltat de SC CRC INVESTMENT PROJECT SRL, iar terenul pe care va fi amenajat hotelul a fost concesionat parțial de la primărie, respectiv cumpărat de la persoane fizice și juridice. Societatea îi are acționari pe Constantin Căpățână și Iulian Robu, cunoscuți pentru dezvoltarea complexului rezidențial Militari Residence, din vestul Bucureștiului.

Terenul studiat este amplasat în situl NATURA 2000 și în zona de protecție sanitară a lacului Paltinu, construcțiile și amenajările urmând să fie realizate numai în condițiile impuse de administratorii cursurilor de apă și instituțiilor de protecție a mediului, se arată în documentele citate.

Conform planului de situație publicat pe site-ul primăriei, lângă popasul turistic de la Paltinu se va construi un hotel de 5 etaje și bungalow-uri care vor fi prevăzute cu piscină, debarcader și terenuri de sport.

„Conform planului de situație transmis de proiectantul părții de arhitectură, se prevăd următoarele obiective (informativ) :

– pe zona IS, la nord de vâlcel: hotel (9S+P+5E), restaurant, amenajări exterioare (piscină, terenuri de sport, alei, parcări spații verzi, etc)

– pe zona SP: sală multifuncțională, teatru de vară, foișoare cu grătare, bungalow-uri, plajă, debarcadere, parc piste tubing, etc. În zona vâlcelei se prevăd construcții și amenajări de agrement specifice unui parc tematic de aventură (tiroliană, cascade, podețe, foișoare în copac, etc) și traversarea printr-un drum suspendat”, potrivit memoriului de prezentare.

Accesul spre acest resort turistic „se va rezolva dinspre DJ 102 I, direct sau prin crearea unui drum local (pentru care se va scoate terenul necesar din circuitul silvic), amenajat în baza studiului de circulație. Spațiile de parcare se vor asigura strict în incintele studiate”, arată sursa citată.

Pe malul lacului de acumulare Paltinu a început construcția unui complex turistic

Hoteluri cu bani europeni

Deasupra noului complex turistic a fost finalizată construcția unui restaurant „de cinci stele”, potrivit informațiilor furnizate de Lucian Vileford Costea, primarul comunei Valea Doftanei. Popasul Vlădișor este dezvoltat de SC DES EXPERT SOLUTION SRL, administrată de Laurențiu Boteanu, dar nu a fost încă dat în folosință.

Lucian Vileford Costea, primarul comunei Valea Doftanei. Foto: Facebook

Edilul din Valea Doftanei a explicat că alți doi investitori, care au deja pensiuni în comună, au reușit să obțină finanțarea europeană pentru mărirea capacității de cazare.

„Sunt două investiții pe fonduri europene, una de opt milioane de euro. Este vorba despre Oxygen Valea Doftanei, care a plătit deja autorizația de construcție la noi și începe la toamnă treaba. Face un resort cu 34 de camere, spa, cu eficientizare energetică, în zona Florei. Iar al doilea proiect este dezvoltat de Atra, care se extinde, cu o investiție de 7,2 milioane de euro pe fonduri europene”, a precizat, pentru ziarul Libertatea, primarul din Valea Doftanei.

Potrivit informațiilor publicate pe site-urile celor doi investitori, complexul Atra, aflat pe malul lacului Paltinu, se extinde de la 10 camere la 28 de camere, imobilul care urmează să fie construit având un regim de înălțime de 2S+D+P+2E și va avea ca destinație hotel de patru stele cu o capacitate de cazare de 90 de persoane. Proiectul are o valoare totală de 35.749.002,30 lei, din care valoarea cofinanțării este de 16.371.333,41 lei. Data de finalizare a complexului este aprilie 2027.

În schimb, proiectul Oxygen prevede construirea unui complex turistic tot de patru stele, cu un regim de înălțime de P+2E+M, prevăzut cu piscină exterioară, investiția totală fiind de 39.233.600,91 lei, din care cofinanțare UE de 20.011.738,70 lei, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a investitorului. Data de finalizare a hotelului este septembrie 2026.

Potrivit termene.ro, Oxigen Sport SRL îi are acționari pe Aniela Nedeluș – 40%; Ștefan Nedeluș – 40%; Cipca Diana – 10%, iar Top Resorts SRL are un acționariat compus din Bogdan Pavel Babici – 50%; Daniel Emil Munteanu – 25%; Radu Ștefan Mustață – 25%.

Resort pe patru hectare

Cel de-al patrulea hotel care se construiește la Valea Doftanei este amplasat în zona sudică a comunei Valea Doftanei, respectiv în sudul satului Teșila, pe partea vestică a râului Doftana, ce străbate localitatea pe direcția nord-sud, așa cum reiese din documentația tehnică publicată pe site-ul primăriei. Acest resort va fi dezvoltat pe o suprafață de patru hectare, pe malul opus celui pe care se află popasul turistic, iar inițiator este SC MNM VENTURE RETAIL SRL. Care îi are acționari pe Ion Marius Argeșeanu – 50% și Călin Mihnea Andrei – 50%.

Investiția are în vedere realizarea, pe terenurile (proprietate privată a inițiatorului) ce fac obiectul Certificatului de Urbanism nr. 156 din 11.06.2024, a unui complex turistic alcătuit din: unități de cazare tip bungalow, camere de cazare în module, restaurant cu terasă acoperită peste parter, centru SPA cu piscină interioară și exterioară, masaj, saună, sală de fitness și juice bar, centru de conferințe/evenimente, centru de agrement (bike, ATV, cayak/canoe, SUP rental – n.r. stand-up paddleboard) cu teren multisport, amenajări de incintă: circulații, locuri de parcare, spații verzi

Accesul principal către noul resort se realizează din drumul județean DJ102 I prin intermediul străzii Lacului, se arată în documentația aferentă proiectului.

Camparea interzisă

În prezent, în comuna Valea Doftanei există aproximativ 100 de unități de cazare, insuficiente pentru solicitările venite din partea turiștilor care caută o alternativă la stațiunile supraaglomerate de pe Valea Prahovei. Anii anteriori, comuna era abordată în special pentru popasul turistic de lângă lacul Paltinu, unde soseau turiști care dormeau la cort sau în rulote.

Printr-o hotărâre de consiliu local s-a interzis „camparea cu rulote, autorulote, corturi și orice alte mijloace destinate campării pe domeniul public si privat al UAT Valea Doftanei. Nerespectarea prevederilor din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă de la 2.000 la 2.500 de lei”.

Stână turistică

În schimb, primăria a venit în sprijinul turiștilor care ajung pe malul lacului Paltinu. Pe lângă hotelurile și restaurantele de lux, dezvoltate de investitori privați, administrația locală a început amenajarea unor zone turistice cu specific de parc de aventură.

„Discutăm despre trei zone de aventură, una la popas, unde consiliul local a hotărât să facem o investiție de alei promenadă, debarcader, cu altă investiție am făcut parcări, piste de bicicletă, sanie de vară și o stână turistică în parcul de aventură Negraș, pe Valea Negrașului. Aici vrem să dezvoltăm un parc de aventură pentru drumeții și mountain bike. În zona Orjogoaia, săptămâna viitoare începem amenajarea unui traseu de biciclete pentru copii”, a precizat Lucian Vileford Costea.

Drumul care leagă Valea Doftanei de Brașov

În plus, pe 1 august s-a dat ordinul de începere a lucrului pentru drumul care va lega Prahova de Brașov. Este o alternativă la DN1 așteptată de mai bine de 15 ani, care pornește din dreptul comunei Valea Doftanei, iar traseul se desfășoară de la limita comunei până la granița cu județul Brașov (Săcele), traversând satele Doftana, Seciuri, Teșila și Trăisteni, într-o zonă de relief montan.

Lucrările pentru drumul care va lega Prahova de Brașov au început

„Sunt în total 28 de kilometri, din care 14 km în județul Prahova și restul pe teritoriul județului Brașov. Ordinul de începere s-a dat doar pe Prahova, dar urmează să se dea și pe Brașov. În așteptare mai este Transbaiul, drum care pleacă de la Gura Vitioarei – Vălenii de Munte și leagă DN1 cu DN1A. Din câte cunosc, jumătate din tronsonul de la Gura Vitioarei până la Valea Doftanei urmează să fie depus la ADR Sud Muntenia”, a precizat edilul din Valea Doftanei.

În februarie 2025, Consiliul Județean Prahova anunța că „face demersuri pentru depunerea spre finanțare a proiectului „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga – Bușteni – Gura Vitioarei, prin accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G” – tronsonul 1, Gura Vitioarei – Valea Doftanei”.

