Patru milioane de euro din fonduri europene pentru restaurarea curții Bisericii Negre din Brașov

Gardurile metalice din zona bisericii, îndepărtate

Valoarea totală a proiectului este de 25,7 milioane de lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 20 de milioane de lei, adică 4 milioane de euro. Beneficiarul proiectului – Primăria Brașov în parteneriat cu Biserica Evanghelică C.A. – estimează finalizarea investiției până în luna iulie 2029.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027. Proiectul „Restaurarea curții Bisericii Negre” urmărește reabilitarea, conservarea și îmbunătățirea infrastructurii religioase și turistice locale, prin restaurarea caracterului medieval al curții, evidențierea clădirilor ce definesc conturul spațial și diversificarea funcțională a Bisericii Negre, monument istoric de importanță națională.

Curtea bisericii

Intervențiile preconizate se vor desfășura strict asupra spațiului public exterior în suprafață de 4.906 metri pătrați aflat în proprietatea Parohiei Evanghelice Brașov și presupun o serie de amenajări ale finisajelor suprafețelor de calcare și a rețelelor de utilități aferente.

Lucrările care se vor executa constau în înlocuirea macadamului existent cu un sistem de pietriș stabilizat, păstrarea și completarea rigolelor deschise pavate și a unor zone pavate cu piatră de râu, diminuarea prezenței vizuale a capacelor de canalizare, lucrări de protejare a fundațiilor clădirilor împotriva intemperiilor, restaurarea acceselor în Biserica Neagră și în clădirile adiacente cu covoare de piatră cu inscripționarea pe una dintre lespezi a câtorva date din istoria fiecărui imobil. Nu se vor amplasa construcții pe spațiul curții.

Pentru accesibilizarea zonei se vor îndepărta împrejmuirile metalice din jurul statuii lui Johannes Honterus și a Bisericii Negre și se vor amenaja accesele rutiere pentru trafic ocazional (aprovizionare, intervenții etc.).

Se va amplasa mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi și o fântână/cișmea confecționate din piatră, lemn și bronz. Iluminatul public și cel arhitectural vor fi și ele reabilitate.

Prin proiect se vor realiza și o serie de activități de informare, promovare și marketing, menite să evidențieze semnificația istorică, culturală și religioasă a obiectivului istoric. „Acest contract de finanțare este al treilea pe care-l semnăm cu municipalitatea brașoveană și care are ca obiect restaurarea unor obiective de patrimoniu cultural imobil, realizând, în același timp, și regenerarea zonei urbane în care sunt amplasate. Celelalte contracte vizează restaurarea și refuncționalizarea Bastionului Postăvarilor și consolidarea și restaurarea Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul Șchei.

Valoarea totală a acestor contracte semnate se ridică la aproape 63 de milioane de lei”, a declarat Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Obiectiv asumat: 600.000 de turiști noi pe an, la Brașov

Biserica Neagră din Brașov

Biserica Neagră este unică în peisajul cultural al Brașovului, fiind un simbol al patrimoniului cultural al municipiului. Zona ce va fi restaurată se desfășoară în jurul Bisericii Negre și comunică direct cu Piața Sfatului, în zona de nord-est, printr-o legătură pietonală cu deschidere de aproximativ 7 metri.

„Restaurarea Curții Iohannes Honterus este un proiect pe care l-am pornit în 2010 și acum am identificat o soluție de finanțare din resursele pe care municipiul Brașov poate să le acceseze pe asemenea proiecte pe Programul «Regiunea Centru». Sper să și începem în acest an lucrările”, a spus George Scripcaru, primarul Brașovului.

George Scripcaru, primarul Brașovului. Foto: Alex Nicodim / Inquam Photos

Unul dintre obiectivele proiectului este creșterea atractivității turistice și vizitatorilor obiectivului cu un număr estimat de circa 600.000 pe an, începând cu anul 2028, primul an de la finalizarea intervenției. Datele statistice actuale arată că municipiul este vizitat anual de aproximativ 1,5 milioane de turiști. Restaurarea Curții Bisericii Negre este prognozată să sporească atractivitatea zonei, stimulând activitatea operatorilor economici și creșterea fluxului turistic pe termen lung.

De unde denumirea de Biserica Neagră

Clădirea a fost ridicată pe locul unei biserici romanice mai vechi distrusă de marea invazie tătară din 1241. Este a doua cea mai mare biserică gotică din România, după Catedrala „Sfântul Mihail” din Alba Iulia. În octombrie 1542, aici a avut loc prima slujbă religioasă de rit luteran din țară.

Din inițiativa Sfatului orașului, Johannes Honterus, umanist de seamă al Brașovului, a întocmit așa-numita „Carte a Reformei”, care a constituit piatra de temelie pentru trecerea la religia evanghelică a tuturor sașilor din Transilvania. Clădirea gotică a fost parțial avariată în incendiul din 1689, când zidurile ei s-au înnegrit și a primit numele actual. Denumirea populară de după incendiu, „Biserica Neagră”, a fost acceptată oficial în secolul al XIX-lea.

Statuia lui Johannes Honterus

„Investiția este necesară pentru a îmbunătăți accesibilitatea, calitatea mediului urban și protejarea patrimoniului, contribuind la păstrarea identității culturale și la satisfacerea cerințelor locuitorilor și vizitatorilor. Biserica Neagră și curtea acesteia reprezintă un punct focal și unic al turismului național și local, care necesită investiții pentru a se alinia cerințelor tehnice ale Comisiei Europene privind sustenabilitatea și pentru a-și păstra semnificația istorică”, a transmis Agenția pentru Dezvoltare Regională „Centru”.

