De la pește la pahar: pescarii au vrut băutură moca la nuntă

Incidentul s-a produs în noaptea de 6 spre 7 septembrie, la un domeniu cu iazuri de pescuit unde se organiza și evenimentul privat.

Cei patru bărbați, cu vârste între 24 și 34 de ani, au intrat la nunta organizată pe domeniu și au încercat să comande băuturi la barul deschis pentru invitați. În acel moment a izbucnit o ceartă, care a degenerat rapid într-o bătaie.

Potrivit presei locale, în conflict au fost răniți patru oameni. Unul dintre participanți a fost tăiat cu un pahar, iar un alt bărbat a fost lovit cu picioarele în cap în timp ce se afla deja căzut la pământ.

Băutura gratis, plătită scump: patru arestări și dosar penal

Forțele de ordine din zona Lubbeek au fost chemate de urgență și i-au arestat pe cei patru români. Trei dintre ei au domiciliul în Germania, iar al patrulea nu are o adresă cunoscută.

Parchetul din Leuven a anunțat că cei patru au fost trimiși direct în judecată prin procedura de „rapidă citare”, primind citația imediat după audierea la secția de poliție. Ei vor apărea în fața tribunalului corecțional în noiembrie, fiind acuzați de loviri și vătămări corporale, unele care au dus la incapacitate de muncă, altele nu.

