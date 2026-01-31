Ce s-a întâmplat în seara tragediei

Incidentul a avut loc în seara zilei de vineri, 23 ianuarie, în zona Aleea Arcului din Botoșani. Iulian Pavel, în vârstă de 38 de ani, a ajuns în fața scării unui bloc puțin înainte de ora 23. Potrivit imaginilor video analizate de anchetatori, bărbatul a petrecut câteva minute în fața intrării, iar la ora 22:52 a căzut brusc pe spate și a rămas inconștient.

Câteva minute mai târziu, prin zonă a trecut o familie formată din doi adulți și mai mulți copii adolescenți, surprinsă clar de camerele de supraveghere.

Martorii, surprinși de camerele video

Imaginile arată că unul dintre adulți observă scena, se oprește și discută cu bărbatul care iese din bloc, locatar la parter. La un moment dat, familia se îndepărtează, dar bărbatul revine pentru scurt timp, aparent pentru a se asigura că situația este sub control și că va fi chemat ajutor medical.

Ulterior, familia părăsește definitiv zona. Polițiștii spun că aceste persoane nu sunt suspecte, ci pot oferi informații esențiale despre ce au văzut înainte și imediat după căderea bărbatului.

Intervenția echipajelor de urgență

La scurt timp după cădere, locatarul de la parter a ieșit din bloc și a verificat starea victimei. Ambulanța a ajuns în zonă în jurul orei 23:05. Iulian Pavel a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital, însă nu a mai putut fi salvat.

Bărbatul care locuiește la parter susține că incidentul a fost un accident, versiune care este în continuare verificată de anchetatori.

Ancheta este în desfășurare

Dosarul este instrumentat de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, sub coordonarea unui procuror. Deși au fost analizate aproape o oră de înregistrări video din zonă, niciuna nu surprinde clar ce s-a întâmplat în interiorul scării de bloc.

Anchetatorii spun că, până în acest moment, nu există un suspect clar și că stabilirea adevărului depinde în mare măsură de declarațiile martorilor surprinși în imagini.

Poliția și familia bărbatului decedat fac apel public către persoanele care apar în imaginile video să se prezinte la sediul Poliției pentru a povesti ce au văzut în seara de 23 ianuarie, în jurul orei 22:52. Reprezentanții IPJ Botoșani precizează că, în cazul în care martorii nu se vor prezenta voluntar, aceștia vor fi identificați prin mijloacele legale disponibile.

