Durov: „Mi s-a cerut să cenzurez canale din Moldova”

Într-o postare pe X, omul de afaceri susține că, în anul 2024, a fost contactat printr-un intermediar de serviciile de informații franceze. Acestea i-ar fi cerut să ajute guvernul de la Chișinău să „cenzureze anumite canale Telegram” înainte de alegeri.

🇲🇩 About a year ago, while I was stuck in Paris, the French intelligence services reached out to me through an intermediary, asking me to help the Moldovan government censor certain Telegram channels ahead of the presidential elections in Moldova.



After reviewing the channels… — Pavel Durov (@durov) September 28, 2025

„Am analizat canalele semnalate de autoritățile franceze și moldovene. Unele încălcau clar regulile Telegram și au fost șterse”, a recunoscut Pavel Durov.

În schimbul acestei cooperări, lui Durov i s-ar fi promis anumite beneficii.

„Intermediarul m-a informat apoi că, în schimbul acestei cooperări, serviciile de informații franceze vor «spune lucruri bune» despre mine judecătorului care ordonase arestarea mea în august anul trecut. Acest lucru era inacceptabil din mai multe puncte de vedere”, a mai scrie el.

Acuzația a stârnit reacții imediate. Elon Musk, proprietarul X, a răspuns scurt la mesajul lui Durov: „Wow”.

Reacția Franței: ironii și negări

Ministerul francez de Externe a respins cu ironie acuzațiile lui Pavel Durov, prin contul său oficial de pe X dedicat reacțiilor:

After Romania, Moldova. 🗳️@durov likes making accusations while elections are ongoing. pic.twitter.com/tunJiwPa2L — French Response (@FrenchResponse) September 28, 2025

„Lui Pavel Durov îi place să lanseze acuzații în timpul alegerilor. După România, Moldova.”

Și în trecut, guvernul francez a negat categoric astfel de scenarii, calificându-le drept „acuzații total nefondate”.

Precedentul din România: mesaj în limba română pentru utilizatorii Telegram

În luna mai 2025, în ziua turului doi al alegerilor prezidențiale din România, Durov a transmis un mesaj în limba română tuturor utilizatorilor Telegram din țară.

„Un guvern din Europa de Vest… a abordat Telegram, cerându-ne să reducem la tăcere vocile conservatoare din România înainte de alegerile prezidențiale de astăzi. Am refuzat categoric. Telegram nu va restrânge libertățile utilizatorilor români și nu le va bloca și canalele politice”, a scris fondatorul Telegram, adăugând:

A Western European government (guess which 🥖) approached Telegram asking us to silence conservative voices in Romania ahead of todays presidential elections. I flatly refused. Telegram will not restrict the freedoms of Romanian users or block their political channels. — Pavel Durov (@durov) May 18, 2025

„Nu poți «apăra democrația» distrugând democrația. Nu poți «combate interferențele electorale» interferând în alegeri. Ori ai libertate de exprimare și alegeri corecte, ori nu ai. Iar poporul român le merită pe ambele.”

Mesajul a fost publicat chiar în ziua votului și a fost interpretat de mulți ca o aluzie la Franța, fiind însoțit de un emoji cu o baghetă.

Cine este Pavel Durov

Pavel Durov, supranumit adesea „Mark Zuckerberg al Rusiei”, este un antreprenor în tehnologie și fondatorul aplicației de mesagerie Telegram. În vârstă de 40 de ani, Durov a lansat inițial rețeaua socială VKontakte (VK), considerată „Facebook-ul rusesc”, dar a pierdut controlul companiei după un conflict cu autoritățile de la Moscova.

În 2013, a părăsit Rusia și a fondat Telegram, o aplicație axată pe confidențialitate și mesagerie criptată, care are astăzi sute de milioane de utilizatori la nivel global.

În august 2023, Pavel Durov a fost arestat pe un aeroport din apropiere de Paris și plasat sub anchetă oficială. Judecătorii i-au interzis să părăsească Franța mai multe luni. Abia în martie 2024 a reușit să revină la Dubai, unde locuiește și în prezent. Durov trăiește în prezent la Dubai și este cunoscut pentru pozițiile sale ferme împotriva cenzurii și pentru promovarea libertății de exprimare online.

