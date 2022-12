Armata ucraineană a bombardat, sâmbătă, la ora locală 20.30, casa de oaspeți Jdanova din orașul Kadiivka. Rezultatul, potrivit autorităților locale proruse: 18 morți și 50 de răniți!

Atacul a fost efectuat la aproximativ 50 de kilometri în spatele frontului cu rachete americane Himars pe care SUA le-a oferit Ucrainei.

Ulterior, site-ul ZOV News, loial Kremlinului, a prezentat o fotografie cu același hotel din Kadiivka, realizată cu câteva zile înainte de bombardament, cu fiul lui Evgheni Prigojin stând rezemat de zidul stabilimentului.

Ucrainenii au urmărit postările lui Pavel Prigojin și ale prietenilor săi pe rețeaua de socializare VKontakte și pe Telegram, au recunoscut hotelul ocupat și, pe baza informațiilor precise oferite de forțele de securitate, au executat un atac țintit asupra sediului lui Wagner din Kadiivka.

Fotografia postată fiului șefului Wagner ar fi costat viețile a 18 camarazi, în timp ce alți 50 de mercenari au fost răniți.

Aric Toler, de la platforma de investigații Bellingcat, a comparat imaginea cu fotografii mai vechi ale lui Pavel Prigojin.

Here is the photo provided of „Pavel” on the Telegram post (https://t.co/PMw1VATfBw). It’s pretty low-resolution, but let’s compare with a few confirmed photographs I found of Pavel from his (now-deleted and pseudonymous) VK account. pic.twitter.com/z6YWywaMEC