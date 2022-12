O explozie a avut loc, sâmbătă, la sediul grupului de mercenari Wagner, al lui Evgheni Prigojin, în orașul Kadiivka din regiunea Luhansk, a anunțat guvernatorul regiunii, Serghei Gaidai, potrivit Ukrayinska Pravda.

„A avut loc o explozie , unde se afla sediul lui Wagner””, a declarat Serghei Gaidai șeful administrației militare a regiunii, într-un interviu acordat presei ucrainene duminică.

Rușii „nici măcar nu ascund că există pierderi uriașe”, a mai precizat oficialul.

Agenția de știri de stat rusă TASS a raportat că o explozie din 10 decembrie a distrus hotelul din Kadiivka din regiunea Luhansk ocupată de Rusia.

La rândul său Rusia a anunțat că pe 10 decembrie a fost raportată o explozie care a distrus hotelul din regiunea Luhansk ocupată de Rusia.

Serhii Haidai, Head of Luhansk Oblast Military Administration, has reported that there has been an explosion at the Wagner Group headquarters in temporarily occupied Kadiivka.



Source: Haidai during the 24/7 national joint newscast and on Telegram pic.twitter.com/c3FE2RcMNs