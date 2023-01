Judecătoria Sectorului 2 a condamnat-o pe Svetlana Mereuță la un an și șase luni de închisoare sub supraveghere „pentru săvârşirea infracţiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activității în formă continuată”.

Decizia instanței, din 20 ianuarie anul curent, nu este definitivă.

Posesoare a unei diplome de medic stomatolog și a unei specializări în cosmetologie estetică în Republica Moldova, Svetlana Mereuță a fost reclamată după efectuarea mai multor intervenții de microchirurgie estetică, pentru care nu avea autorizație de practică în țara noastră din partea Colegiului Medicilor.

Ea făcea operații de lifting de sprâncene, mărire de buze, rinocorecție etc.

„Mi-a distrus fața «dr.» Lana”

Cazul „Dr Lana” a fost mediatizat după ce mai multe cliente și-au prezentat experiențele pe o pagină de Facebook intitulată „Mi-a distrus fața «dr.» Lana”.

Poliția a reacționat și a reținut-o pe Svetlana Mreuță alături de soțul său, Eugen Mereuță, care, potrivit anchetatorilor, era cel care achiziționa substanțele și materialele folosite în cadrul intervențiilor.

Pe rețelele de socializare își găsea clienții și Svetlana Mereuță, conform rechizitoriului prin care procurorii au trimis-o în judecată, în 2021.

„Pentru a atrage cât mai multe cliente și pentru a le induce în eroare cu privire la calitatea sa de medic, inculpata a utilizat platformele online, respectiv Facebook și Instagram, unde s-a promovat ca Dr. Lana. Aceasta a solicitat programările doar prin intermediul aplicațiilor de telefonie mobilă, respectiv Whatsapp, Facebook Messenger, Viber, evitând convorbirile telefonice ce ar fi putut fi înregistrate. Aceasta s-a prezentat pacientelor ca medic, iar pe rețelele de socializare a menționat denumirea de medic specialist intervenții minim invazive, inducând, astfel, în eroare pacientele cu privire la dreptul de liberă practică al acesteia pe teritoriul României și crescând gradul de încredere al acestora”, se arată în rechizitoriu.

Bani cash

Procurorii au mai reținut că „Dr. Lana” a încasat cash între 150 și 1.000 de euro pentru intervențiile pe care le-a realiza în diverse apartamente transformate în clinici.

Cei doi soți au fost acuzați că au înșelat 37 de femei cu suma totală de aproximativ 10.000 de euro și au fost trimiși în judecată sub următoarele acuzații:

„Dr. Lana” pentru exercitarea fără drept a unei profesii și înșelăciune în formă continuată – 37 de acte materiale.

Eugen Mereuță pentru complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii și la înșelăciune, în tot atâtea cazuri probate de procurori.

Soția, sub supraveghere, soțul poate ajunge la închisoare

Cei doi soți au reușit să scape de acuzațiile de înșelăciune, deoarece a intervenit împăcarea părților. Au fost condamnați însă pentru practicarea profesiei de medic fără drept în România.

Svetlana Mereuță a primit 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare și va rămâne timp de 3 ani sub supraveghere judiciară. A primit și o pedeapsă complementară prin care, tot 3 ani, nu are voie să exercite profesia de medic. În plus, ea va trebui să desfășoare 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Soțul, în schimb, a primit o pedeapsă privativă de libertatea cu executare – 1 an. La care se adaugă un rest de 924 de zile de închisoare rămas după eliberarea condiționată dintr-un alt dosar. În total, trei ani și jumătate de închisoare în regim de detenție.

Decizia Judecătoriei Sectorului 2 nu este definitivă.

Prima condamnare și pentru falsul medic Matteo Politi

Cazul „Dr. Lana” nu este unul izolat în România.

O anchetă Libertatea a prezentat cazul italianului Matteo Politi, care a fost trimis în judecată după ce a operat în mai multe critici private din București fără să aibă studii de medicină.

La finalul anului trecut, Judecătoria Sectorului 1 a dat primul verdict în cazul lui Politi: 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă.

