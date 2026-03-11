Pensia acoperă traiul doar în câteva țări

Cercetătorii au comparat pensiile medii de stat cu cheltuielile anuale ale persoanelor de peste 60 de ani din 27 de țări europene.

Toate datele au fost ajustate la nivelul prețurilor din 2023 pentru a reflecta mai corect puterea de cumpărare.

Rezultatul arată că în cele mai multe state europene pensionarii nu se pot baza doar pe pensia publică pentru a acoperi costurile zilnice.

În schimb, în România, Cehia, Polonia și Spania, pensiile de stat depășesc costul mediu al vieții cu între 3% și 21%, potrivit analizei.

Țara Situația pensiei vs. costul vieții Diferență estimată România Pensia depășește costul mediu al vieții – 5.800 euro pensie medie versus 4.800 euro cheltuieli până la +21% Cehia Pensia acoperă cheltuielile pensionarilor – 10.100 euro pensie medie versus 8.600 euro cheltuieli aproximativ +10–15% Polonia Pensia este ușor peste costul vieții – 8.400 euro pensie medie versus 8.100 euro cheltuieli aproximativ +5–10% Spania Pensia depășește moderat cheltuielile – 19.800 euro pensie medie versus 19.300 euro cheltuieli aproximativ +3–8%

În alte țări, precum Bulgaria sau Danemarca, pensia se apropie de nivelul cheltuielilor, însă rămâne ușor sub acesta.

Germania, printre țările cu deficit de pensie

Situația este diferită în statele occidentale. De exemplu, în Germania pensia medie brută de stat este de aproximativ 19.138 de euro pe an, în timp ce cheltuielile tipice ale unui pensionar ajung la 24.000 – 29.000 de euro anual.

Diferența este considerabilă, iar Germania se află pe locul 20 din 27 în clasamentul european privind capacitatea pensiei de a acoperi costurile de trai.

Potrivit analizei, aproximativ jumătate din cheltuielile pensionarilor sunt direcționate către două categorii principale: locuință și utilități și alimente.

În Germania, situația este agravată de faptul că aproximativ 60% dintre persoanele în vârstă locuiesc în chirie, iar creșterea chiriilor poate reduce puterea de cumpărare chiar dacă pensiile cresc oficial.

Țara Diferența Pensie vs. Cheltuieli Pensie anuală (Brut, €) Cheltuieli anuale (Estimat, €) Slovenia -40% 9 400 15 500 Croația -40% 5 600 9 300 Ungaria -39% 6 100 9 800 Norvegia -38% 29 200 46 100 Germania -34% 19 100 28 700 Luxemburg -34% 34 400 52 200

Deficitul nu înseamnă neapărat sărăcie

Analiza arată că un deficit între pensie și cheltuieli nu duce automat la sărăcie la bătrânețe. În Norvegia, de exemplu, sistemul public oferă doar baza, iar nivelul real de trai este completat prin pensii ocupaționale sau economii private.

Profesorul Axel West Pedersen, de la Institutul pentru Cercetări Sociale, explică: „O explicație importantă pentru motivul pentru care sărăcia la bătrânețe este relativ scăzută în Norvegia constă în nivelul minim relativ generos al pensiilor prin sistemul național de asigurări, Folketrygden. În același timp, însă, sistemul este conceput astfel încât statul oferă baza, dar nivelul de trai real la bătrânețe provine din interacțiunea cu pensiile ocupaționale.”

Cât este pensia medie în România

În România, sistemul public de pensii include aproape 4,7 milioane de pensionari, iar pensia medie era de aproximativ 2.780 de lei pe lună în februarie 2026.

Cea mai mare categorie este cea a pensionarilor pentru limită de vârstă, unde pensia medie ajunge la aproximativ 3.111 lei.

Deși aceste valori sunt mult sub nivelul pensiilor din Europa de Vest, costurile de trai mai reduse fac ca pensia medie să poată acoperi mai ușor cheltuielile de bază comparativ cu alte state europene.

Diferențele reale țin de puterea de cumpărare

Autorii analizei subliniază că valoarea nominală a pensiei nu spune întreaga poveste.

De exemplu, Luxemburg are cea mai mare pensie medie din Europa, de peste 34.000 de euro anual, dar costul vieții ajunge la aproximativ 52.000 de euro pe an, ceea ce reduce semnificativ puterea reală de cumpărare.

În plus, majoritatea pensiilor din Uniunea Europeană sunt impozitate și supuse contribuțiilor sociale, astfel că venitul real al pensionarilor este mai mic decât suma brută.