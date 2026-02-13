Aceasta a mărturisit că se simte mult mai bine după intervenția specialiștilor, care au reușit să stabilizeze situația.

„Am venit la serviciu cu o stare e rău, de frisoane. Îmi era atât de frig. La mine în cabină sunt 27 de grade, știu colegii, este foarte cald, dar mie îmi era foarte frig. Am avut și tensiune mare, dar și febră mare. Ajunsesem la 39,5 la un moment dat. Din fericire, a venit a doua ambulanță cu medic și mulțumesc mult domnilor doctori și paramedicilor că m-au pus pe picioare”, a spus Mara Bănică, la Spynews TV.

„M-am gândit la copiii de acasă, că trebuie să îi fac oameni mari. Aceasta este prima reacție. Și am izbucnit în plâns. Cred că suntem și obosiți, este și frigul de afară și emoțiile. Eu am avut emoții pentru Gogoașă. A fost să fie de la Dumnezeu să avem niște subiecte în care am pus multă inimă”, a adăugat prezentatoarea TV.

Mara Bănică a reușit să își surprindă complet fanii după ce a dezvăluit că a slăbit 4 kilograme în doar o săptămână, urmând un regim alimentar strict, dar clar structurat. Prezentatoarea TV arată mai bine ca niciodată și a decis să vorbească deschis despre dieta care i-a adus rezultate rapide, explicând pas cu pas ce a mâncat și ce reguli a respectat.

„În primele 4 zile aveți voie următoarele produse fără niciun fel de limită, la orice fel de oră. – Brânzeturi cu maximum 7% grăsime, (brânză de vaci slabă, cottage cheese, perluțe de brânză, orice fel de cantitate, la orice oră); – Legume crude: salată verde, castraveți, ridichi, varză, ardei gras, gogoșari, conopidă, broccoli, cu excepția roșiilor care sunt interzise, conțin zaharuri. – un ou fiert/zi; – 200 g fructe/zi; – două lingurițe ulei crud/zi; – jumătate pahar lapte/zi”, a spus Mara Bănică, la începutul acestui an.

