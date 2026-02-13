Tot în jurul zilei când Victor Rebengiuc a împlinit 93 de ani, David Popovici s-a întâlnit cu maestrul și a povestit totul într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

La scurt timp după ce a fost aniversat, marele actor român a vorbit și despre dieta pe care o are la 93 de ani, dezvăluind la ce a renunțat să mai mănânce.

„Să știți că, de obicei, mănânc cam de toate, mai evit prăjelile. Pot spune însă că am renunțat definitiv la zahăr, la dulciuri, pentru că mă îngrașă. Eu am și probleme de sănătate, nervul sciatic îmi face probleme, am fost și operat, așa că trebuie să am grijă de mine. Fără baston, nu am echilibru”, a spus Victor Rebengiuc pentru Click.

Victor Rebengiuc la Ateneul Român. Foto: Vlad Chirea / LibertateaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Sursa citată a stat de vorbă și cu Octavian Ursulescu, moderator de televiziune, cronicar muzical, critic muzical, membru al Uniunii compozitorilor și muzicologilor din România în vârstă de aproape 79 de ani, care a vorbit și el despre alimentele pe care le consumă.

„Evit alimentele care nu-mi plac, deci nu le cumpăr. Nu știu cât de sănătos mai poate fi stilul de viață la ora actuală, nu știi ce mănânci, asta e. Cert este că la magazine caut doar produsele românești. Pun accent pe pâine neagră și șprot afumat, salate, cereale, chefir, lapte de migdale, nuci, fructe, miere, în loc de zahăr, ouă bio, pentru că habar n-am să gătesc. Noroc că mă mai invită prietenii la masă!

Culmea e că, deși sunt un pescar pasionat, nu mănânc pește, în afară de sardine și șprot, pe care evident nu le prind eu. Fără a fi cu adevărat vegetarian, nu mă omor după carne, n-o refuz sau ocolesc, prefer întotdeauna o salată bună, asta mă pricep să fac, doar o vărs din pungă și o dreg”, a spus Octavian Ursulescu.

Locatarii unei clădiri istorice din centrul Timișoarei, în culmea disperării, din cauza restanțelor la întreținere ale primăriei: „Ne rugăm de ei și ne ignoră. Este un abuz"
Exclusiv
Știri România 13:00
Locatarii unei clădiri istorice din centrul Timișoarei, în culmea disperării, din cauza restanțelor la întreținere ale primăriei: „Ne rugăm de ei și ne ignoră. Este un abuz"
Poveștile secrete ale Sfântului Valentin: de la vindecări miraculoase, la căsătorii interzise
Știri România 12:50
Poveștile secrete ale Sfântului Valentin: de la vindecări miraculoase, la căsătorii interzise
Monden

Imagini cu Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Reacția fanilor când au văzut-o pe vedetă, care e însărcinată cu al cincilea copil: „Superbă"
Stiri Mondene 13:11
Imagini cu Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Reacția fanilor când au văzut-o pe vedetă, care e însărcinată cu al cincilea copil: „Superbă"
Cum a slăbit Andra Măruță. Artista a dezvăluit ce mănâncă atunci când e la dietă: „Vreau să mai dau 6 kilograme jos"
Stiri Mondene 13:05
Cum a slăbit Andra Măruță. Artista a dezvăluit ce mănâncă atunci când e la dietă: „Vreau să mai dau 6 kilograme jos"
Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă"
Politică 11:31
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă"
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie", spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină"
Politică 11:20
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie", spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină"
