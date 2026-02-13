Tot în jurul zilei când Victor Rebengiuc a împlinit 93 de ani, David Popovici s-a întâlnit cu maestrul și a povestit totul într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

La scurt timp după ce a fost aniversat, marele actor român a vorbit și despre dieta pe care o are la 93 de ani, dezvăluind la ce a renunțat să mai mănânce.

„Să știți că, de obicei, mănânc cam de toate, mai evit prăjelile. Pot spune însă că am renunțat definitiv la zahăr, la dulciuri, pentru că mă îngrașă. Eu am și probleme de sănătate, nervul sciatic îmi face probleme, am fost și operat, așa că trebuie să am grijă de mine. Fără baston, nu am echilibru”, a spus Victor Rebengiuc pentru Click.

Sursa citată a stat de vorbă și cu Octavian Ursulescu, moderator de televiziune, cronicar muzical, critic muzical, membru al Uniunii compozitorilor și muzicologilor din România în vârstă de aproape 79 de ani, care a vorbit și el despre alimentele pe care le consumă.

„Evit alimentele care nu-mi plac, deci nu le cumpăr. Nu știu cât de sănătos mai poate fi stilul de viață la ora actuală, nu știi ce mănânci, asta e. Cert este că la magazine caut doar produsele românești. Pun accent pe pâine neagră și șprot afumat, salate, cereale, chefir, lapte de migdale, nuci, fructe, miere, în loc de zahăr, ouă bio, pentru că habar n-am să gătesc. Noroc că mă mai invită prietenii la masă!

Culmea e că, deși sunt un pescar pasionat, nu mănânc pește, în afară de sardine și șprot, pe care evident nu le prind eu. Fără a fi cu adevărat vegetarian, nu mă omor după carne, n-o refuz sau ocolesc, prefer întotdeauna o salată bună, asta mă pricep să fac, doar o vărs din pungă și o dreg”, a spus Octavian Ursulescu.

