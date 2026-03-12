Pensiile intră pe card joi, 12 martie 2026, dar vor fi virate în valuri

Pensionarii din România care își primesc pensia pe card vor observa diferențe de procesare joi, 12 martie, în funcție de banca aleasă și orașul de domiciliu. Peste două milioane de pensionari vor beneficia de viramentele lunare, însă ora exactă la care banii ajung în conturi depinde de fluxurile interne ale fiecărei instituții bancare, relatează Newsweek.

CEC Bank, de exemplu, începe alimentarea conturilor încă din primele ore ale dimineții, urmată de ING Bank, care procesează plățile înainte de prânz. Bănci precum BCR, BRD, Raiffeisen Bank și Banca Transilvania efectuează viramente de obicei după ora 13.00, iar în unele localități, chiar mai târziu.

Diferențele regionale și interne ale băncilor provoacă întârzieri de câteva ore între beneficiari. Astfel, un pensionar din Iași poate primi pensia dimineața, în timp ce unul din București sau Cluj ar putea avea acces la bani abia după-amiaza, chiar dacă sunt clienți ai aceleiași bănci.

Cine sunt pensionarii care vor primi un bonus-record după mica recalculare

Pensionarii care au primit decizia de recalculare a pensiei în luna februarie vor beneficia de sume suplimentare joi, 12 martie.

Procesul de recalculare, cunoscut drept „mica recalculare”, presupune includerea veniturilor nepermanente în dosarele pensionarilor, ceea ce poate genera creșteri sau reduceri ale pensiilor. Surse din Casa Județeană de Pensii au declarat pentru Newsweek România că doar 15% dintre dosare au fost soluționate până în prezent, mult sub estimările inițiale, termenul final fiind stabilit pentru martie 2025.

Complexitatea adeverințelor și dificultățile în prelucrarea acestora sunt principalele cauze ale întârzierilor.

Un pensionar din Mureș încasează un bonus-record de până la 2.700 la pensia din martie

Un pensionar din Mureș a declarat pe un forum: „Vă anunț că am primit ieri decizia de la mica recalculare cu 150 de lei mai mare. Menționez că sunt din Mureș și am depus adeverința cu venituri brute, conform anexei 6, în iunie 2024. Calculul a fost în regulă și se va acorda retroactiv începând cu 01.09.2024”.

Astfel, pensionarul va primi 2.700 de lei retroactiv pentru perioada septembrie 2024 – februarie 2026, pe lângă creșterea lunară de 150 de lei. Totuși, astfel de cazuri sunt excepții.

În cele mai fericite scenarii, bonusurile lunare ajung la 200 de lei, în timp ce unele recalculări aduc doar câțiva lei în plus. Exemplele variază de la 5 lei în plus pentru un pensionar care a așteptat 14 luni, până la 30 de lei pentru o recalculare depusă în aprilie 2025 în Teleorman.

Ce se întâmplă cu ajutoarele de Paște pe care pensionarii ar trebui să le primească în aprilie

În luna aprilie, pensionarii ar trebui să primească un ajutor financiar de Paște, însă negocierile între PSD și Guvern sunt în impas.

PSD propune un pachet social care include sume între 600 și 1.000 de lei, structurate pe trei praguri: 600 de lei pentru pensii între 2.000 și 3.000 de lei, 800 de lei pentru pensii între 1.500 și 2.000 de lei, și 1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei. Prima tranșă, reprezentând jumătate din sumă, ar urma să fie virată în aprilie, odată cu pensia.

Guvernul, pe de altă parte, susține că ajutorul ar trebui limitat la pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei, suma maximă fiind 800 de lei. Lipsa unui acord între cele două părți riscă să ducă la situația în care pensionarii nu vor primi niciun ajutor de Paște, mai ales dacă PSD refuză să voteze bugetul propus de Guvern.

Pensionarii din România rămân în așteptarea soluțiilor, atât pentru viramentele lunare, cât și pentru bonusurile promise, în condițiile în care recalculările și disputele politice continuă să genereze incertitudini.

