STOP: „Ne vom lua toate concediile restante. Nu mai lucrăm niciun minut în plus”

Pe 23 iulie 2025, angajații din casele teritoriale de pensii din toată țara au anunțat că nu vor mai lucra peste program și nici în weekenduri, după luni de muncă intensă neplătită.

„Noi am lucrat câte 12–14 ore în fiecare zi la recalculare și am lucrat și sâmbetele, și duminicile. Promisiuni am avut că vom fi remunerați, dar nu s-a întâmplat nimic. Acum nu se mai poate”, a spus Ionuț Marinescu, președintele Federației Naționale Solidaritatea Socială a Muncii, la ieșirea de la discuțiile cu ministrul Muncii.

Funcționarii trag frâna: „Ne-au mințit. Am fost penalizați, în loc să fim plătiți”

Decizia a fost transmisă oficial în cadrul unei întâlniri cu ministrul Muncii, Florin Manole, la care a participat Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii, sindicat reprezentativ pentru lucrătorii din casele de pensii, alături de Blocul Național Sindical (BNS).

Sindicaliștii au anunțat că toți salariații își vor lua zilele de concediu și de recuperare și că refuză să mai facă ore suplimentare în lipsa oricărei compensații financiare.

„Funcționarul din casele de pensii este suprasolicitat. Suntem în deficit de resursă umană. Am soluționat într-un timp record 4,7 milioane de decizii de recalculare. Iar acum ni se spune că trebuie să muncim mai mult și să primim mai puțin?”, a declarat Marinela Iorga, consilier juridic la Casa de Pensii București.

Ea avertizează că „mica recalculare”, adică rezolvarea diferențelor rămase în urma marilor decizii de recalculare, nu va fi finalizată până la sfârșitul anului.

„Cu siguranță nu. Nu se poate. Softul nu funcționează, sunt sute de mii de cereri nesoluționate și nici nu avem personal suficient”, a spus ea.

Ce este „mica recalculare” și de ce e importantă

„Mica recalculare” este o etapă suplimentară a reformei pensiilor, prin care se corectează manual mii de cazuri punctuale în care pensionarii au adus adeverințe sau documente suplimentare. Este o muncă grea și repetitivă, pentru fiecare lună lucrată de o persoană, în dosare vechi de 20–40 de ani.

Până acum, funcționarii au soluționat 4,7 milioane de decizii în procesul principal de recalculare, dar pentru această etapă mai sunt de rezolvat sute de mii de cereri nesoluționate.

Un inspector cu 20 de ani vechime pierde 600 de lei pe lună

Pe lângă refuzul Guvernului de a plăti orele suplimentare, plafonarea sporurilor i-a afectat direct pe funcționarii din sistem. Ionuț Marinescu a explicat că un inspector superior cu peste 20 de ani de vechime pierde acum 600 de lei lunar, rămânând cu un salariu net de aproximativ 5.500 de lei.

„Totul e posibil, nu mai știm ce să mai credem. Și așa avem personal subdimensionat, nu știu ce ar mai putea să ne mai ia”, a adăugat el.

„Ne-am săturat de promisiuni. Nimeni nu vine, posturile sunt blocate”

Situația din teritoriu este și mai gravă.

„Lucrez în medie cam 10–11 ore pe zi. Ieri am plecat la 19:30. Nu mai fac față. Posturile sunt blocate, salariile mici și colegii pleacă pe capete. Nu vine nimeni în loc”, a declarat Sandu Lucian, consilier juridic unic la Casa de Pensii Ilfov.

El spune că trăiește permanent cu teama că uită ceva: „Stau cu frică tot timpul că am uitat un referat, un apel, ceva important. E o presiune imensă și nu se schimbă nimic. Guvernanții sunt rupți de realitate.”

1.000 de dosare pe cap de consilier. Legea se aplică „cum vrea fiecare”

Cristina Ștefan, un alt consilier juridic, susține că volumul de muncă este imens: peste 1.000 de dosare pe consilier, iar legea pensiilor, deși a fost creată să reducă inechitățile, a devenit greu de aplicat.

„Legea e interpretată de fiecare cum dorește. În loc să ne ajute, ne-a adus înapoi în haosul de dinainte. Sperăm ca în ședința tehnică de săptămâna viitoare să găsim soluții măcar de compromis”, este de părere Cristina Ștefan.

Deși susțin că au rămas dedicați pensionarilor, funcționarii spun că sunt la capătul răbdării.

„Am fost mereu alături de seniorii noștri, i-am consiliat, i-am ajutat. Dar acum primim doar dispreț de la Guvern. Munca noastră este complexă, grea, iar recunoașterea este zero”, a spus Marinela Iorga.

Ce înseamnă blocajul în „mica recalculare”

Recalcularea pensiilor, în două etape, a fost unul dintre angajamentele majore ale Guvernului în 2024. Prima fază, „marea recalculare”, a fost finalizată parțial, dar „mica recalculare” include ajustări importante pentru pensionari, în funcție de adeverințe și perioade de muncă specifice.

Fără personal suplimentar, fără soft funcțional și fără ore suplimentare, funcționarii avertizează că procesul este aproape imposibil de finalizat în 2025.

