În urma incidentului, victimei i s-a făcut rău

Viorel Obreja, un bătrân cu probleme cardiace, a fost târât și doborât la pământ de polițiștii locali. Un agent i-a pus chiar genunchiul pe cap pentru a-l imobiliza. Martori oculari susțin că intervenția a fost disproporționată.

Un echipaj de ambulanță a fost chemat la fața locului. Până la sosirea medicilor, bărbatul a fost ținut pe trotuar. Cătușele i-au fost scoase doar la insistențele martorilor și ale soției.

Pensionarul a ajuns la Spitalul de Urgențe din Pașcani cu răni ușoare. El a declarat că ieșise să se joace pe telefon după ce băuse o bere. Recunoaște că a refuzat să se legitimeze, dar susține că nu a fost agresiv.

Reacția autorităților

Șeful Poliției Locale Pașcani, Vasilică Avasiloaei, consideră că intervenția a fost justificată. Potrivit acestuia, agenții ar avea dreptul să încătușeze persoanele care refuză să se legitimeze.

Bărbatul a fost amendat cu 1.000 de lei. În plus, unul dintre polițiști a depus plângere penală pentru ultraj, acuzând că i-au fost distruse echipamente.

Primarul municipiului Pașcani susține acțiunea Poliției Locale: „Cred că au procedat bine”.

Primarul Marius Pintilie a solicitat Poliției Locale să fie „fermă și categorică” pentru că doar așa „putem avea ordine pe domeniul public”.

Într-o postare pe Facebook, edilul a declarat: „Nu a fost abuzat nimeni. Acel bătrân dacă are 70 ani și nu a învățat până acum că dacă Poliția vine și îți cere să te legitimezi, tu trebuie să arăți buletinul, înseamnă că acel bătrân nu prea a înțeles multe de la viață”.

„I-au cerut să se legitimeze. Cetățeanul respectiv nu a vrut să se legitimeze, probabil se credea vreun dac liber”.

Conform sursei citate, imaginile surprinse de camerele polițiștilor arată că bărbatul a refuzat să se legitimeze și a cerut explicații, fără a manifesta agresivitate.

Legislația în vigoare

În astfel de situații, polițiștii locali au dreptul de a aplica sancțiuni. Totuși, utilizarea forței și a cătușelor este permisă doar în cazuri de violență sau tulburare a liniștii publice.

Incidentul a stârnit indignare în rândul cetățenilor, ridicând întrebări cu privire la proporționalitatea intervenției Poliției Locale în raport cu situația reală.

