Un pensionar maghiar a trăit un adevărat coșmar după ce și-a pierdut economiile de o viață, 3,2 milioane de forinți, aflați în geantă pe care o purta cu el. Întâmplarea a avut loc în Túrkeve, unde plănuia să cumpere o casă de vacanță.

Seniorul a fost impresionat de un reportaj despre Túrkeve, un oraș renumit pentru apele sale termale. Hotărât să-și îndeplinească visul, a închiriat o cameră și a rugat un prieten să îl ducă cu mașina pentru a vizita mai multe case din zonă.

Pensionarul purta geanta cu banii tot timpul, considerând că este cel mai sigur loc pentru economiile sale.

Totuși, după mai multe vizite, a realizat că geanta dispăruse.

Am crezut, inițial, că am uitat-o la cazare, dar nu era acolo. Mi-am dat seama că am pierdut-o undeva pe drum. Am fost cuprins de panică și, sincer, mă resemnasem că nu o voi mai găsi niciodată.

În aceeași dimineață, Vasas Lajos, un localnic din Túrkeve, a găsit geanta în timp ce își plimba câinele.

Curios să afle cui aparține, a deschis geanta și a descoperit suma impresionantă: „Am sunat la 112 pentru a întreba ce trebuie să facem. Ne-au spus să predăm geanta la primărie, dar era duminică”.

Am decis să postez pe Facebook un anunț: „Am găsit o geantă, așteptăm proprietarul să ne contacteze” – a explicat Vasas Lajos.

Prin intermediul rețelelor sociale, vestea a ajuns la pensionar, care s-a întors imediat în Túrkeve. După o verificare atentă pentru a confirma proprietatea asupra genții, Vasas Lajos i-a returnat banii în întregime.

„Nu-mi venea să cred că mi-am recuperat economiile. Am fost atât de recunoscător și am vrut să-i mulțumesc cumva. I-am oferit 50.000 de forinți (circa 140 de euro) drept recompensă”, a spus pensionarul.

Deși inițial ezitant, Vasas Lajos a acceptat recompensa, dar a precizat că banii vor fi folosiți pentru o cauză bună: „Soția mea este profesoară, așa că am hotărât să ducă întreaga clasă la cinema”.





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