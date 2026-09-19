Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri: Într-un videoclip, „6 obiecte sferice mici își schimbă adesea direcția”

Departamentul Apărării al Statelor Unite a publicat un nou set de documente clasificate despre obiectele zburătoare neidentificate (OZN-uri), incluzând studii despre tehnologii futuriste precum motoarele warp și găurile de vierme, dar și despre efectele fizice resimțite de cei care au avut întâlniri cu astfel de fenomene. Această publicare recentă aduce la lumină informații surprinzătoare despre un program militar secret, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

Detalii despre documentele publicate de Pentagon

Un total de 71 de dosare au fost făcute publice pe 18 septembrie 2026, dintre care 67 provin de la Departamentul Apărării al SUA, iar patru de la agenții de aplicare a legii din Colorado. Setul include 55 de fișiere PDF, 15 videoclipuri și un fișier audio, cu date care acoperă o perioadă extinsă între anii 1952 și 2025.

Documentele dezvăluie informații despre „Programul de Implementare a Sistemelor Avansate de Arme Aeriene”, o inițiativă militară secretă lansată în 2008 de Agenția de Informații a Apărării (DIA) și care a continuat până în 2012. Scopul acestui program era investigarea tehnologiilor avansate, multe dintre ele având legături cu concepte science fiction, cum ar fi călătoria prin spațiu folosind motoare warp sau găuri de vierme.

Fenomene inexplicabile și studii controversate

Printre documentele publicate se află și un raport tehnic de 38 de pagini, datând din 2010, care analizează „dovezile privind vătămările accidentale cauzate observatorilor umani de sisteme avansate de aeronave anomale”. În acest studiu, cercetătorii detaliază cazuri în care trei persoane sănătoase au suferit simptome grave după ce au fost expuse la astfel de fenomene. Aceste simptome includeau căldură intensă, înroșirea pielii, căderea părului, iar una dintre persoane a dezvoltat în timp semne de boală cauzată de radiații, urmate de o transformare malignă.

Raportul conchide că „un număr suficient de incidente/accidente au fost raportate cu exactitate” pentru a susține ipoteza că anumite sisteme avansate, deși încă neînțelese pe deplin de SUA, ar fi fost deja implementate.

Videoclipuri cu obiecte sferice și mișcări neobișnuite

Publicația include și mai multe materiale media, majoritatea fiind videoclipuri și imagini neclare cu obiecte zburătoare neidentificate surprinse de camerele militare. Un caz din 2022, documentat detaliat, prezintă o dronă care zbura cu viteze variind între 130 și 290 km/h în Orientul Mijlociu. Potrivit raportului, operatorii militari au observat mai multe obiecte la altitudini neașteptate, cu dimensiuni estimate între unu și doi metri, „zburând sporadic în zona țintă”.

Un alt videoclip din aceeași regiune arată șase obiecte sferice mici, descrise drept „agile”, care își schimbau frecvent direcția. De asemenea, patru videoclipuri, captate de forțele de ordine din Colorado în octombrie 2023, au fost incluse în setul de documente. Unul dintre ele prezintă „lumini roșii, albastre și verzi care clipeau”, iar fenomenul a fost descris de către un ofițer drept „silențios”.

Mărturii și declarații din trecut

Printre fișierele publicate se numără și o înregistrare audio de o oră, însoțită de transcrierea declarației din 1952 a ofițerului Forțelor Aeriene, Edward Rupelt. Acesta a explicat că aproximativ 20% din cele 800 de rapoarte OZN investigate de Forțele Aeriene au rămas fără o explicație clară, subliniind misterul care continuă să înconjoare aceste fenomene de zeci de ani.