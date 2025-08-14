Avea în stomac 111 pachete

Acum, Biroul Vamal din Köln a publicat o radiografie a bărbatului. Aceasta arată tractul gastrointestinal al suspectului- plin de pachete de mărimea unor migdale. Un total de 111 pachete cu o greutate totală de 1,3 kilograme!

Bărbatul, originar din Nigeria, a fost oprit în ianuarie pe autostrada A3, între Bonn și Köln (Renania de Nord-Westfalia). El ar fi putut muri în timp ce transporta droguri.

„Dacă un singur pachet se deschidea în stomac, viața bărbatului nu mai poate fi salvată, chiar dacă un medic s-ar fi aflat lângă el”, spune Jens Ahland, purtător de cuvânt al Biroului Vamal Principal din Köln.

Pe 18 iulie, Tribunalul Regional din Bonn l-a condamnat pe contrabandist la trei ani și șase luni de închisoare. Acesta a recunoscut fapta în instanță și a declarat că urma să primească 2.000 de euro pentru transportul drogurilor între Olanda și Italia.

Pe 1 august, un român de aproximativ 40 de ani a fost reținut de agenții italieni, după ce a fost prins că avea 2,3 kilograme de cocaină ascunse, droguri care au fost confiscate de poliție. Percheziția, extinsă și la locuința în care se afla bărbatul, a dus la descoperirea a două pachete de cocaină, atent ascunse în congelatorului imobilului.

Cel mai la modă drog

Potrivit unui raport recent al Oficiului ONU de luptă împotriva drogurilor şi crimei (ONUDC), consumul global de droguri a atins noi recorduri în 2023.

Raportul, citat de AFP, arată o creştere alarmantă a producţiei şi consumului de cocaină, precum şi o consolidare a crimei organizate în contextul crizelor mondiale. „Cocaina este piaţa drogurilor ilegale care cunoaşte cea mai mare creştere în lume”, subliniază ONUDC.

Producţia de cocaină a crescut cu aproape 34% într-un singur an, în principal datorită extinderii culturilor ilegale de coca în Columbia.

Confiscările au crescut cu 66% între 2019 şi 2023, iar numărul consumatorilor a crescut de la 17 la 25 de milioane în ultimul deceniu.







